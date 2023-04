Este sábado Colo Colo logró sacar adelante la tarea ante el líder del fútbol chileno Huachipato, ya que ganó 1-0 con gol de Leandro Benegas, en un triunfo que lo deja a cuatro puntos de la cima.

Este es el segundo triunfo consecutivo del Cacique desde que Gustavo Quinteros utilizó su nuevo esquema 3-5-2, ya que también lo hizo ante Colón de Santa Fe en el amistoso internacional disputado en la despedida de Esteban Paredes.

Uno de que destacó esta leve alza de Colo Colo con su nuevo esquema es Patricio Yáñez, que analizó el compromiso en Deportes en Agricultura: "El triunfo lo deja anímicamente mucho mejor preparado para comenzar Copa Libertadores de América. Esto de entender que el nuevo sistema funciona es porque se protegió mejor defensivamente el cuadro de Colo Colo".

El campeón de América con los Albos tuvo palabras para los laterales del Cacique: "Increíble que jugadores que no venían jugando por bajo rendimiento son los que le van a dar una estructura mucho más solida, como Jeyson Rojas, que jugó porque se enfermó el chico Vicente Pizarro, y por el otro lado Agustín Bouzat".

Yáñez destacó el trabajo defensivo del "utilitario" Bouzat | Foto: Photosport

"Bouzat es lo más utilitario que tiene Quinteros, defiende, defiende, todos sus esfuerzos para defender pero aporta muy poco en el aspecto ofensivo, y como la próxima semana tiene que jugar en calidad de visitante, siempre es mejor tener recaudos defensivos, cuando no vienes bien esto ayuda", expresó el Pato Yáñez sobre el trabajo defensivo de Colo Colo.

Por último, destacó a Colo Colo con miras a la Copa Libertadores: "En lo anímico y en lo futbolístico Colo Colo dio un paso adelante. Hoy ha tenido anímicamente un golpe importante, futbolísticamente también porque no le marcaron y sobre todo me parece que defendió de mejor manera, así que saldo positivo para Colo Colo que no hizo un gran partido desde el punto de vista del resultado".