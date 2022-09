Colo Colo sigue a paso firme en búsqueda del título 33 en su historia. Los albos están en la primera posición del Campeonato Nacional con 51 unidades y sus máximos perseguidores son Curicó Unido y Ñublense de Chillán con 42 puntos, a tan solo seis fechas del cierre del torneo chileno.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros vienen de golear a Unión Española por 4 a 0 en el Estadio Monumental y ahora deberán visitar al siempre complicado Cobresal en el norte de nuestro país, pero los hinchas colocolinos se ilusionan con sacar un buen resultado que los acerque al tan ansiado trofeo.

Patricio Yáñez, panelista de Deportes Agricultura, analizó el buen presente y lo que se le viene al Cacique en las siguientes fechas.

“Si Colo Colo juega como ante Unión Española, nadie en Chile puede ganarle, ni Universidad Católica. No dudo de que Colo Colo vaya a ser campeón del fútbol chileno, no lo dudo desde principio de año", comenzó diciendo el ex delantero albo.

El Popular sigue a tranco firme en el Campeonato Nacional | Foto: Guillermo Salazar

Agregando que “Colo Colo con el potencial que tiene debería ganarle a todos, aun siendo campeón. El equipo hizo su mejor partido ante Unión Española. Tuvo oportunidades ante un equipo débil y le pasó por encima. Si Unión anduvo mal, no fue culpa de Unión Española, fue culpa de Colo Colo”.

"Hubo partidos en que Colo Colo no jugó bien. Estoy de acuerdo en que nadie lo superó, pero en el pasado no pudo hacer el partido que le hizo a Unión”, cerró.