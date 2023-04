Colo Colo ya está en suelo colombiano para preparar lo que será el trascendental duelo ante Deportivo Pereira por la primera fecha de la Copa Libertadores, en la cual los albos intentarán rescatar un buen resultado y empezar de la mejor manera su participación internacional.

Lo cierto es que mucho se ha hablado en los últimos días acerca de la polémica por el pago de los premios en el certamen continental por parte de la dirigencia de Blanco y Negro, pero el que alzó la voz acerca de esta situación fue Esteban Pavez. “Eso estaba todo ok del año pasado, ustedes de repente hablan, pero está todo ok. Nosotros estamos netamente enfocados en el tema del partido, estamos con mucha ilusión y eso es lo importante”, dijo el capitán del Cacique en el Aeropuerto de Santiago.

En Colo Colo zanjan cualquier polémica con los premios | Foto: Colo Colo

Estas declaraciones fueron analizadas por Patricio Yáñez, comentarista deportivo en Radio Agricultura, quien no titubeó y le dio con todo al seleccionado nacional a raíz de su rol como capitán del conjunto Popular.

"Claro que es polémica y se nota cuando no hay liderazgo, se nota cuando los que están a cargo no tienen la experiencia suficiente, han pasado en el fútbol cuestiones peores, negociaciones cruentas y cuando tienes gente de recorrido y experiencia que saben de lo que va esto, no pasa lo que pasa y ni así el papelón como lo hace Pavez", comenzó diciendo el también rostro de ESPN Chile.

"El otro día los jugadores decían que tenían orden de no hablar, entonces qué sale Pavez a decir que está todo bien y que está todo arreglado. Papelón de un chico sin experiencia, que le queda por descarte ser el líder y no tiene la capacidad. Ser el líder no significa pegarle bien a la pelota, guapear en la cancha o llevar la jineta por ser el más antiguo, por eso el liderazgo no siempre lleva la jineta y de eso yo he conocido miles de personas de que si llevaban la jineta y lideraban el camarín y eso es fundamental", agregó.

Recordar que los Albos enfrentarán al Grande Matecaña este miércoles 5 de abril a las 22:00 horas en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Colombia, partivo válido por la primera jornada de la Copa Libertadores de América.