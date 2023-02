Patricio Yáñez le pega un raspacachos a Gustavo Quinteros por Jeyson Rojas: "No tiene mucha marca, no se perfila y está para otro puesto"

Colo Colo ya trabaja en lo que será el trascendental encuentro ante Ñublense en el Estadio Monumental, partido que se podría llegar a suspender debido a la lamentable catástrofe que está golpeando duramente a la región de Ñuble por los incendios forestales.

Uno de los jugadores más criticados por los hinchas albos en redes sociales tras el encuentro ante O'Higgins de Rancagua fue Jeyson Rojas, quien tuvo algunas desatenciones en dos goles del Capo de Provincia, lo que generó que el estratega albo lo cambiara por Bruno Gutiérrez.

Rojas no lo pasó para nada bien en Rancagua | Foto: Agencia Uno

Patricio Yáñez, panelista de Deportes Agricultura, fue tajante acerca de la situación de Rojas y se tomó un minuto para aconsejar a Quinteros de cara a lo que se viene a futuro.

"Lo que tiene que alinearse y urgente si no va a llegar el lateral derecho es agarrar al chico Jeyson Rojas y decirle que va a jugar todo el año. Hay maneras de trabajar y el sistema lo puede ayudar porque con los laterales actuales y cómo están jugando, Colo Colo pierde un porcentaje importante no solo en lo ofensivo, sino también en lo defensivo", aseveró el ex futbolista.

"A mí Jeyson no me gusta como lateral porque encuentro que no tiene mucha marca, no se perfila y está hecho para otro puesto, pero si Quinteros lo trabaja y lo fortalece mentalmente y no se tiene que venir abajo este chico porque el otro día la cara de funeral que tenía cuando lo sacaron me llamó la atención", agregó.

Por último, el ex Colo Colo le mandó un recado al estratega argentino nacionalizado boliviano. "Que invente un lateral sin proyección", remató el comentarista de fútbol.