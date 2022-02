Colo Colo cumplió un año durante este 17 de febrero que se salvó en el último partido de no descender a la Primera B del fútbol chileno. El Cacique se quedó con aquella victoria histórica sobre la Universidad de Concepción y que, durante la presente jornada, se ha llevado algunos recuerdos de los momentos que se vivieron en ese encuentro.

Patricio Yáñez, exfutbolista y que hoy se desarrolla en labores comunicacionales y recordó este momento señalando y destacando la presencia y lo conseguido con Gustavo Quinteros, donde lo categorizó con mucha más importancia donde la comparó incluso con la obtención de un título.

“Más allá de lo que uno puede decir, de forma equivocada o no, para mi es un logro en primer lugar. Es un logro de él (Gustavo Quinteros), además estuvo un partido donde se jugaba la chance y creo que es mucho más importante que un campeonato, pero muchísimo más importante que un campeonato lo que hizo Quinteros”.

Además, sobre este mismo punto, agregó que “No, no, porque esa estrella, no sería una estrella, sería un tremendo lunar con el único equipo que no ha bajado y que hubiese perdido la categoría. Es un logro de él”, sentenció durante el programa de ESPN F90 Chile.

Los albos dejaron en el olvido lo ocurrido durante aquel campeonato y están enfocados en el presente, donde en los próximo tendrán que enfrentar al Audax Italiano en el Estadio Monumental.