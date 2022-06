Esta semana hubo una reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro, en donde uno de los temas principales a tratar fue la oferta que el América de México puso sobre la mesa para llevarse a Pablo Solari hacia el conjunto americanista.

La oferta, eso sí, no convenció del todo al directorio y, por ahora, Solari sigue en los albos. En el Cacique no están dispuestos a perder a la joya argentina salvo que sea una oferta demasiado buena para rechazar, lo cual no fue el caso.

Ya antes de la reunión, Aníbal Mosa avisó que prefería privilegiar lo deportivo antes que lo económico y, en ese sentido, los albos tienen importantes desafíos en Copa Chile, Copa Sudamericana y quedarse con el Campeonato Nacional 2022 después de cinco años de sequía.

El Cacique no quiere perder a Solari. | Foto: Agencia UNO

Pese a la negativa inicial, desde México no claudicarán en la búsqueda por quedarse con el ‘Pibe’ y así lo hizo saber el periodista norteamericano de la cadena televisiva Imagen Televisión, Roberto López Olvera, quien aseguró que quieren llevarse a Solari sí o sí.

“Pablo Solari le ha comentado a la directiva del Colo Colo que no piensa dejar el sueño de crecer y tiene claro que para eso debe llegar al América. El argentino de 21 años se rehusó a jugar un partido amistoso con el Cacique”, colgó en sus redes sociales.

Después, profundizó en la idea de que el América se llevará a Solari sí o sí en este mercado de invierno: “América irá por todo por Pablo Solari. Les cuento que la directiva azulcrema viajará a Chile para regresar con el argentino firmado”, agregó.

El Cacique, dirigido por Gustavo Quinteros, se encuentra haciendo la inter temporada en Argentina a la espera de resolver lo que pueda pasar con Pablo Solari en lo que será la antesala del debut en Copa Chile frente a Deportes Temuco.