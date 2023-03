Leonardo Gil es uno de los referentes de Colo Colo. Sin embargo, el Colorado salió a opinar sobre la situación de Jordhy Thompson, quien agredió a una mujer en una discoteca y el plantel albo decidió borrarlo del primer equipo hasta nuevo aviso. El volante hoy tuvo que hacer frente y fue preso de sus palabras, ya que la forma de relativizar la situación no causó para nada gracias. Al menos así lo planteó hoy Rodrigo Goldberg.

El Polaco fue al frente y sin ningún aspaviento lamentó las palabras de Gil, quien opinó sobre la situación de Thompson que "los problemas de cada compañero son de la puerta para afuera del club. Es problema de cada compañero". Sin duda, la actitud de desdén y de poco compromiso hizo que el ex delantero de Universidad de Chile fuera drástico en su comentario en la edición de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Tampoco se trata de relativizar que es lo que a mí me parece que hace Gil. De verdad, creo que se equivocó medio a medio. Decir que sólo él está ahí para entrenar y jugar... O sea, él es una figura, es una figura, Jordhy Thompson también es una figura de Colo Colo. Él (Gil) cuando sale a la cancha sale con el símbolo de Colo Colo y uno es jugador de fútbol 24 horas. Eso que de la puerta para adentro, no compadre, no. Eso no existe, eso no es así", dijo Goldberg.

El exjugador de la U no se quedó ahí y fue tajante con Gil. "No es una responsabilidad que pediste, no es algo que tú buscaste. Tu no dijiste yo quiero esta responsabilidad, pero ponerse la camiseta como un club como Colo Colo atrae la atención, la admiración, el cariño y un niño cuando quiere ser futbolista es porqué quiere ser como Gil, como Thompson, quiere ser como Brayan Cortés. Ese es el tema. Decir que lo que pase de la puerta para afuera es problema de él, no. Disculpame, pero no".

Leo Gil mostró poco compromiso con el tema de Thompson en Colo Colo (Agencia Uno)

Polaco Goldberg siempre se ha destacado por decir las cosas en un tono amigable, moderado y sensato para construir un fútbol nuevo. Sin embargo, en el tema de Gil, el comentarista de Cooperativa fue directo y no se guardó nada, ya que no le cayó para nada bien la reacción que tuvo el experimentado volante albo.

"Saquémosle la camiseta y pongámosle un color neutro. No se trata por qué el sea de Colo Colo, no. Es grave en cualquier circunstancia y más aún cuando se trata de un club tan popular como Colo Colo. Creo que la declaración es muy, muy mala. Relativizar esto porque esto pasó de la puerta para afuera. O sea, si se pitean a alguien un día (sic), si un jugador equis, ya que es de la puerta para afuera, eso es. Es muy mala la declaración", terminó.