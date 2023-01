Juan Martín Lucero pasó del amor al odio en Colo Colo en tan solo semanas. Y es que el autor de 15 goles en el último Campeonato Nacional decidió no cumplir el contrato que tenía con Blanco y Negro y escapó a Fortaleza de Brasil, club que le hizo una tentadora oferta que el argentino no pudo rechazar.

Pese a que el "Gato" se fue en malos términos del cuadro albo, los hinchas del Cacique miran con preocupación la falta de gol en el actual plantel que dirige Gustavo Quinteros, algo que ha quedado en evidencia en los diversos compromisos de pretemporada.

Al Cacique le ha sido difícil encontrar el tan ansiado 9 | Foto: Agencia Uno

Desde la dirigencia del conjunto Popular siguen buscando a toda velocidad para abrochar lo antes posible al reemplazante del ex Vélez Sarfield, pero han tenido más de algún inconveniente y esto ha generado malestar entre los fanáticos albos en las redes sociales

Uno que alzó la voz sobre este tema fue Rodrigo Goldberg, panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, el cual criticó la nula gestión que han realizado desde Colo Colo para encontrar a su nuevo centroatacante.

"Creo que Castillo llega a buscar una solución en la zona del campo que Colo Colo siempre pensó de un punto de vista más individual, entonces su contratación me hace sentido. El tema ahora es cómo llegas a él o cómo lo tiene pensado el entrenador considerando los problemas que tiene, consideranto la funcionalidad de la posición ¿Qué piensa? ¿Cómo lo ve?", arrancó diciendo el Polaco.

"A mí un tema que me sigue haciendo ruido es: ¿Dónde está el gol? Se te fueron más del 70% de los goles ¿Dónde está el goleador? Porque Fabián Castillo no es goleador, Leandro Benegas no es goleador, entonces mi consulta es: ¿Quién es? Y esa pregunta todavía no me queda claro", sentenció.

Hay que tener presente que los pupilos de Quinteros harán su estreno este domingo 21 de enero en el Campeonato Nacional, cuando visiten a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.