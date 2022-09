La eliminación de River Plate en Copa Argentina ante Patronato contó con la presencia del ex Colo Colo en cancha, Pablo Solari, y fue duramente recriminada por Pablo Carrozza, polémico periodista argentino quien lanzó la artillería pesada contra el Pibe y el Cacique.

River Plate completó un partido para el olvido en el día de ayer, quedando eliminado de la Copa Argentina mediante lanzamientos penales frente a Patronato e imposibilitando un Superclásico ante Boca Juniors en ese certamen.

Pablo Solari vio acción en un equipo de Marcelo Gallardo que pareciera no encontrar el rumbo y está perdido. El ex Colo Colo llegó a Argentina como una promesa y arrancó con todo, pero con el tiempo no ha podido seguir luciendo sus mejores armas.

La caída de los millonarios fue analizada por el polémico periodista argentino Pablo Carrozza, quien en su canal de Youtube tildó la eliminación como una “Vergüenza histórica lo de este conjunto de Gallardo, no le pudo ganar a un combinado de Patronato de la juventud católica que hasta su nombre demuestra amateurismo”.

Solari tuvo un bajón en su rendimiento en River. | Foto: Getty Images

El comunicador asegura que el Muñeco tiene la soga al cuello: “Hoy Gallardo termina perdiendo porque no tuvo coraje, no tuvo valentía y evidentemente tiene que cambiar el cuerpo técnico de manera urgente. El ciclo de Gallardo está cumplido y lo volvió a demostrar hoy, lo debió haber perdido en los 90”, aseguró.

El calibre pesado de Carrozza, eso sí, vino cuando habló del ex Cacique, Pablo Solari: “Solari es un jugar de partiditos. Vendieron humo con Solari y cuando yo les dije ‘tranquilos, miren que jugar bien contra Tigre no es garantía de nada’, decían que era un crack, que estaba para la Selección, un mostro que viene de Colo Colo y Gallardo lo conoce bien”, dijo.

ver también Valdivia lanza potente reflexión tras suspensión del Clásico Universitario

En el cierre, destrozó al Pibe y ninguneó a los albos: “Bueno, no lo conocía muy bien Gallardo o es un tipo que arruga en las instancias decisivas porque después del Superclásico que lo juega mal su carrera fue descendente. Hoy demuestra que puede jugar en Colo Colo de Chile donde es un fútbol de inter country, cualquiera puede jugar en Colo Colo. La diferencia es que en el fútbol argentino tienes que ser regular y jugar todos los partidos, no alcanza jugar bien contra Aldosivi y Atlético Rafaela, tienes que jugar bien los decisivos y este era uno de esos”, remató.