El Cacique ya planifica la temporada 2023, que tendrá a diversos jugadores que no seguirán en el Estadio Monumental.

Pese a que el plantel de Colo Colo ya se fue de vacaciones, en Macul ya planifican lo que será el equipo que tendrá a disposición Gustavo Quinteros en 2023, que no contará con algunos jugadores que estuvieron en esta exitosa temporada.

¿Qué futbolistas no seguirán en Colo Colo?

Hasta el momento son tres bajas confirmadas para el Cacique:

- Matías Zaldivia: El defensor que estuvo siete años en Colo Colo finalizó su vínculo con el club, por lo que deberá buscar club para la próxima temporada. "Ningún dirigente se acercó ni para renovar ni para nada. Merecía que al menos se acercaran para decirme que no", dijo el jugador que ganó 8 títulos con la camiseta alba.

- Omar Carabalí: Debido a la llegada de Fernando de Paul al arco de Colo Colo, Omar Carabalí no seguirá en el Monumental debido a que buscará sumar más minutos. "Me voy, pero volveré si Dios quiere, más maduro a buscar lo que por gracia me pertenece", escribió el portero en sus redes sociales despidiéndose de los hinchas albos.

- Carlo Villanueva: Al igual que Carabalí, Villanueva se despidió de la fanaticada en su cuenta de Instagram: "Espero volver algún día con la madurez correspondiente y volver a ser campeón con la camiseta más linda de este país", dijo entre otras cosas el volante ofensivo, que suena en Everton de Viña del Mar.

¿Que jugadores podrían salir del Cacique?

Si bien la intención de Gustavo Quinteros es mantener a la mayoría del plantel de Colo Colo, aún no hay confirmaciones sobre los jugadores que vencen su contrato.

Uno que preocupa a los hinchas es Juan Martín Lucero, jugador clave por el que el Cacique debe cancelar $900.000 dólares por la carta del goleador, ya que llegó a préstamo con opción de compra. Aunque es cosa de días para que se oficialice la permanencia del "Gato".

Pero el que sí está cerca de no seguir en Macul es Gabriel Suazo, ya que la intención del jugador es seguir su carrera en Europa. Tras finalizar la gira con la Selección Chilena se espera que algún club del extranjero realice una oferta concreta por el capitán de Colo Colo.

Otros futbolistas que vencen su contrato son Óscar Opazo, César Fuentes y Gabriel Costa, aunque los dos primeros estarían cerca de renovar. Pero en el caso del seleccionado peruano, ha sonado fuertemente en clubes dePerú y Uruguay.