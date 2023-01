Colo Colo ya está en Argentina realizando la pretemporada, pero con el grupo no viajó Juan Martín Lucero, que está intentando destrabar su salida del Cacique. Como el Gato no seguirá en Macul, Gustavo Quinteros debe buscar alternativas para suplir al goleador en el once inicial del 2023.

¿Cómo se podría reemplazar a Lucero en el esquema albo?

Cuando el argentino no estuvo disponible en los partidos del 2022, ya sea por lesión o suspensión, su reemplazante fue Marcos Bolados, extremo derecho que también ha jugado como segundo delantero. Pero en Colo Colo buscan en el extranjero al reemplazante de Lucero, y hasta el momento la danza de nombres va en aumento.

Uno que suena fuerte en Colo Colo es Leandro Benegas, jugador que estaría cerca de arribar al Popular desde Independiente, aunque aún no se confirma su contratación.

Con una posible llegada del Toro Benegas u otro centrodelantero para reemplazar a Lucero, Gustavo Quinteros podría probar con los siguientes esquemas:

4-3-3 (esquema tradicional) : Bolados o el refuerzo en la posición de centrodelantero, o poner a un falso 9 que pueda jugar de espalda como Marco Rojas, Ignacio Jara o Leonardo Gil.

: Bolados o el refuerzo en la posición de centrodelantero, o poner a un falso 9 que pueda jugar de espalda como Marco Rojas, Ignacio Jara o Leonardo Gil. 4-4-2 o 3-5-2: En cualquiera de los esquemas utilizar dos delanteros en el ataque albo, los cuales podrían ser el refuerzo que llegue al Cacique, Marcos Bolados, Alexander Oroz, o probar con Marco Rojas o Matías Moya.

Damián Pizarro, el único 9 de Colo Colo

Con la partida de Luciano Arriagada a Athletico Paranaense, y la inminente salida del Gato Lucero, Colo Colo solo tendría un 9 en su plantel, y se trataría del juvenil de 17 años Damián Pizarro.

El canterano es el único jugador con características de centrodelantero que viajó con el Cacique a la pretemporada en Argentina, y ya sabe lo que es jugar en el primer equipo de Colo Colo. Pizarro fue titular en el partido del Campeonato 2021 ante Audax Italiano, en donde el Popular debió alinear solo a juveniles debido a que estaban en cuarentena casi todo el plantel profesional.

Si no llega ningún centrodelantero, no sería descabellado que Damián Pizarro tenga más oportunidades en Colo Colo por la falta de un jugador con características de 9.