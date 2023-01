Ex portero del fútbol chileno, Nicolás Peric, se refirió a la salida de Juan Martín Lucero de Colo Colo e hizo una comparación con la de Hernán Galíndez de Universidad de Chile, avisando que algo no anda bien en el balompié nacional.

Juan Martín Lucero agarró sus cosas y no volverá a Colo Colo, toda vez que ya le avisó al club mediante su representante que partirá al Fortaleza de Brasil, pese a que aún hay que arreglar una serie de líos legales por la partida del Gato.

La salida del goleador de los albos en 2022 se tomó el panel de ESPN F Show, donde Nicolás Peric tuvo una sentida reflexión con el abandono de Lucero y una situación crítica que está afectando al fútbol chileno.

Lucero dejó la escoba en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“Ya nos pasó el año pasado con el chico de la U, con Hernán Galíndez. Ahí, dijo ‘que no, que me están acosando’. Incomprobable. Lo que pasa es que tenía que dejar plata Galíndez”, avisó el Loco, ex portero de varios clubes del fútbol chileno.

Tras eso, vino la reflexión sobre el momento que atraviesa el fútbol chileno y situaciones como las de Lucero que parecen una constante: “Hay precedentes que en el fútbol chileno no están bien las cosas, me parece que todos se quieren ir. Llegan contentos, andan un poquito bien, sienten que tienen posibilidades y ahí todos se quieren marchar”, avisó.

El caso Juan Martín Lucero, eso sí, recién comienza: Fortaleza mandó una oferta para evitar irse a juicio con Blanco y Negro, pero seguramente será considerada baja por los albos y seguirán adelante con los litigios por un jugador que pintaba para crack, pero se terminó yendo por la puerta chica del Estadio Monumental.