Gerardo Arías, representante del zaguero central charrúa, no está para nada contento con la situación que está viviendo Falcón y advirtió que las negociaciones están estancadas.

Representante de Maximiliano Falcon le da un ultimátum a Colo Colo: "Quiere quedarse en el club, pero no nos contestan los mensajes”

Colo Colo logró su principal objetivo en este presente Campeonato Nacional: lograr levantar el título de campeón y ahora se prepará para poder afrontar la Copa Libertadores, la Copa Chile del próximo año y el Torneo Nacional 2023.

Uno de los pilares fundamentales en el esquema de Gustavo Quinteros fue Maximiliano Falcón. El uruguayo desde que llegó al Cacique se ganó el cariño de los hinchas albos con su especial carácter y forma de enfrentar los partidos.

Gerardo Arias, representante del charrúa, habló con El Deportivo de La Tercera sobre la complicada situación que vive el ex Rentistas en el Cacique con su continuidad.

“Colo Colo no me contesta. El jugador habló varias veces con Daniel Morón (director deportivo) y ahora necesitamos una respuesta. Es el mejor zaguero del fútbol chileno. Deberían decirnos algo por respeto al jugador, ha cumplido tres temporadas muy buenas en el equipo”, indicó.

El defensor central está teniendo problemas con su continuidad en los albos | Foto: Agencia Uno

Agregando que "es una situación que me tiene preocupado. Si yo a usted lo llamo, le envío seis WhatsApp y no recibo respuesta; obvio que me tengo que inquietar”.

“Maximiliano Falcón habló con la directiva tres o cuatro veces, quedaron en hablar otra vez, en contestar. Pero no ha sucedido nada de eso”, remarcó Arias.

En la misma línea, aseguró que en los próximos días viajará a nuestro país para resolver toda esta problemática. “Yo espero estar entre lunes o martes en Chile para hablar personalmente con la directiva. Sería la cuarta vez que voy a ver el tema de Falcón”, apuntó.

“Maxi (Falcón) quiere mucho a Colo Colo, y se quiere quedar en el club, pero no nos contestan los mensajes. Esperamos que la directiva nos entienda y responda”, cerró.