Colo Colo sigue trabajando en lo que es la conformación de su plantilla para la temporada 2023, en la que en los últimos días habrían recibido un supuesto interés por un grande del fútbol uruguayo por una de las grandes figuras del ‘Cacique’.

Se trata del defensor uruguayo Maximiliano Falcón, quien según diversificaron distintos medios, tendría un interés por parte de Peñarol de Uruguay, algo que descartó tajantemente su agente, Gerardo Arias en dialogó con el programa ‘100% Deporte’ de Sport 890, en la que el conjunto del ‘Manya’ ni ha preguntado por el ‘Peluca’.

"Peñarol nunca me llamó ni por (Brahian) Alemán, ni por Maxi Falcón, ni por Rodrigo Fernández. El único que llama a todos mis jugadores por atrás mío, que me molesta, pero no le dije nada, es Bengoechea. Me sorprende porque saben que a mí me encuentran en dos minutos y nos tomamos un café. Así está Peñarol", partió señalando Arias.

El agente uruguayo aprovechó de lanzar sus dardos a parte de la directiva de Peñarol, quienes en un par de oportunidades han dialogado con jugadores representados por Arias, sin pasar por él en primera instancia, práctica que no descarta que pueda estar utilizando o que vuelvan a ocupar.

Falcón seguiría en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Les llenan la cabeza a mis jugadores; no saben lo que yo tengo para ganar en los otros equipos, no saben cuánto gana el jugador, no saben cuánta plata hay en juego", explicó al medio citado.

De esta forma, la continuidad de Maximiliano Falcón en Colo Colo es algo claro y los rumores que lo ligaban a Peñarol de Uruguay se esfuman por completo, algo que genera tranquilidad a los dirigidos por Gustavo Quinteros