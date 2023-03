Siguen las repercusiones a raíz de la suplencia de Maximiliano Falcón en Colo Colo. El zaguero central ha estado en los últimos dos encuentros en el banco de suplentes por decisión de Gustavo Quinteros, situación que ha generado un debate entre los hinchas colocolinos de cara al futuro del elenco albo en el Campeonato Nacional y Copa Libertadores.

Fueron las palabras del representante del Peluca en La Tercera que no cayeron tan bien al interior del Cacique. "Hay muchos clubes que están viendo a Falcón. Lo quieren en México, también los equipos grandes de Uruguay lo están siguiendo. Hay algunos interesados en Argentina y también en el fútbol de Brasil. Veremos dónde seguirá su carrera", indicó en su momento el agente.

Quinteros no cede con el castigo a Falcón | Agencia Uno

Y uno que alzó la voz fue Ricardo Mariano Dabrowski, histórico de los albos, quien contestó el llamado de Bolavip Chile y criticó duramente las palabras del manager del jugador charrúa.

"Yo creo que cuando se opina de un lugar que no corresponde porque está el jugador y el entrenador siempre va a generar un ambiente que no es el ideal. En Colo Colo siempre se ha hablado hacia adentro y cuando se ha hablado hacia afuera, el Cacique se ha ido al descenso. Me parece que esto es tener poco tacto", partió diciendo el Polaco.

Agregando que "acá hay una determinación que ha tomado el entrenador y él verá cuando el jugadro va ser titular o no. Supongamos que el futbolista juegue el próximo partido, ahí se podría pensar que el técnico lo pone porque alguien habló de afuera y generó la presión".

"Es absolutamente innecesario, estar opinando de afuera no le hace bien a Colo Colo. Hay que darse cuenta de la magnitud de la institución, entonces hay que ubicarse y no se puede estar opinando para intentar sacar una ventaja. Estos detalles no se pueden aceptar", sentenció el ex delantero.