Gabriel Costa es sin duda uno de los jugadores fundamentales que tiene Colo Colo de la mano de Gustavo Quinteros. El seleccionado peruano apunta a ser titular en el Cacique el día de mañana en el partido que tendrán los albos frente al Fortaleza en lo que será su debut de la Copa Libertadores.

El futbolista colocolino ha estado bien considerado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana para el proceso de las Eliminatorias, en la cual durante las dos últimas fechas se sometió a la parte en la que el delantero no tuvo muchos minutos en los rojiblancos.

Los hinchas comenzaban a pedir a gritos minutos para el jugador albo, por lo que en el estratega debió salir aclarar las decisiones con respecto a Gabriel Costa. La prensa peruana replicó los dichos del entrenador, quien fue claro en señalar en que debían analizar que les podía dar el futbolista para cada uno de los partidos.

“He escuchado mucho de lo que se habla, de que no lo consideramos nosotros y que no es de nuestro agrado. Pero no hacemos actos de beneficencia. Si está convocado es porque nos gusta. La selección no es para convocar a un grupo de amigos o solamente para rellenar una lista. Convoca a los jugadores que nos gustan”.

En esta misma línea, el entrenador agregó que “Quizás no están ni en el banco y eso no significa que no nos guste. Quizás contemplamos otras cosas. Por ejemplo, si el partido que nos toca jugar tiene como característica el rival de fútbol aéreo, de defender en una pelota parada, hay que ver en Gabriel qué nos da o qué nos puede aportar. Todo lo que ya conocemos de Gabriel”, sentenció al respecto en una conferencia de prensa.

Gabriel Costa cuenta con una estadística de ocho partidos disputados en el Campeonato Nacional 2022, donde en todos fue titular y acumula cuatro goles en la competencia con la camiseta alba sumando un total de más de 500 minutos en cancha.