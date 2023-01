El ex futbolista comentó la situación que está envolviendo al delantero con el Cacique, donde el jugador quiere partir a pesar de haber firmado un contrato hace solo unas semanas.

Juan Martín Lucero y Colo Colo están una situación compleja justo cuando se está iniciando la pretemporada del Cacique en Argentina bajo el mando de Gustavo Quinteros.

El delantero recibió una oferta de Fortaleza y aquello complicó a los albos, pues hace solo unas semanas el mismo atacante firmó su continuidad con el cuadro popular. Sin embargo, el 'Gato' no se presentó a las prácticas al otro lado de la cordillera y eso ha generado reacciones desde todos lados.

Una de las opiniones fue de Rodrigo Goldberg en Al Aire Libre en Cooperativa. El ex jugador se fue en picada tras la postura que tomó el trasandino de querer irse de la tienda alba.

"Es que fíjate cómo nos quedamos con el conformismo diciendo 'bueno, si no quiere estar que se vaya'. ¿Y quién pierde entonces? El que pierde es el club, siempre pierde el club. El jugador no va a perder, el representante menos, él se llevará la comisión sí o sí", comenzó diciendo.

Pero si estamos con 'bueno, entonces si no quiere estar que no esté y mejor que se vaya' ¿De qué te valió tu firma en tu contrato? Entiendo que digan 'tenerlo a la mala', pero él tiene que ser bien maduro, profesional y respetar el contrato que firmó, sino, no lo firmes", cerró 'Polaco'.

El delantero se querría ir del Cacique ante una oferta desde Brasil | Foto: Agencia UNO

De momento, queda esperar la conferencia de prensa que realizarán este martes desde el Estadio Monumental el gerente deportivo Daniel Morón y el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing.