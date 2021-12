El ahora ex delantero de Santiago Wanderers aseguró que él no ha recibido llamados por parte de Colo Colo para jugar en la temporada 2022, pero desconoce si su representante lo ha hecho y espera ponerse al día esta semana.

Ronnie Fernández asegura que aún no hay nada concreto con Colo Colo y todo lo ve su representante: "Yo no he recibido llamados"

Ronnie Fernández hizo un retorno a Santiago Wanderers este año desde al Al Raed de Arabia Saudita para intentar salvar al club de un descenso que era prácticamente insalvable. Si bien el delantero formado en los caturros fue de los más destacados en la triste campaña del Decano, no pudo evitar el descenso de su equipo y terminó finiquitando su contrato con el club de la Quinta Región. Ahora, suena con fuerza en Colo Colo y hay trascendidos que, incluso, ya lo dan en Macul.

En conversación con el portal de noticias AS, Fernández aclaró su situación actual: “Finiquité con el club y han sido unos días de relajo, de descanso, de aprovechar de hacer trámites que por ahí uno deja de lado cuando se sube a distintos proyectos como fue el de Wanderers”, comenzó diciendo.

Fernández juega al misterio con su futuro: “Lo que depare el destino no sé… La verdad es que esta semana recién voy a tener una reunión con mi asesor, con mi representante, con el que siempre vemos las cosas (…) Hay conversaciones más concretas, hay posibilidades, pero esta semana recién voy a tener noción de eso”, aseguró.

Consultado por el interés de Colo Colo y sobre algunos medios que ya lo dan como refuerzo albo, Fernández señaló: “Mira, directamente yo de Colo Colo no he recibido llamados. Te vuelvo a insistir: si han existido conversaciones con mi asesor o con personas que puedan ser cercanas a él o puedan estar más involucradas con lo que es Colo Colo, no lo sé. Le pedí a mi asesor unos días para estar más tranquilo, para poder limpiar la cabeza. Espero en estos días ponerme al día y saber en qué situación vamos. Eso es lo que te puedo comentar sobre Colo Colo hoy”.

El ex ariete caturro aseguró que la posibilidad de ir al extranjero no le seduce tanto porque “son opciones de corto tiempo y nosotros somos una familia grande y movernos todos por poco tiempo es lo que no queremos”. Al contrario, se muestra motivado al ser seducido por equipos grandes de Chile: “Quiero aprovechar mi edad, me siento capacitado para ir a pelear cosas, quiero crecer. Siento que entrego el 100 por ciento, quiero ir a un lugar donde pueda seguir creciendo, donde pueda mejorar. Y la verdad si estoy en la órbita de los equipos grandes, yo feliz, contento, porque es un orgullo (…) Veremos lo que pasa esta semana, yo creo que va ser importante para ir sabiendo hacia donde apuntar”, remató.

¿Llegará Ronnie Fernández a reforzar Colo Colo y ser un aporte en el equipo de Gustavo Quinteros en la temporada 2022? Lo concreto es que el estratega boliviano-argentino quiere contar con plantel completo -refuerzos incluidos- desde la primera semana de enero, por lo que podrían haber novedades pronto.