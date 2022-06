El ex campeón de América con Colo Colo en la Copa Libertadores de 1991 recordó la gesta del Cacique con Bolavip Chile, en donde aseguró que incluso hinchas de otros equipos querían que los albos ganaran el certamen continental.

El 5 de junio es una fecha que está marcada en los calendarios de todos los hinchas de Colo Colo, día que representa un aniversario más de la conquista de América por parte del Cacique que sorprendió a todo Chile y el continente.

En una vibrante final ante Olimpia y un camino que incluyó bestias del continente como Boca Juniors o Nacional de Uruguay, los albos supieron lograr la única Copa Libertadores que hay en las vitrinas de los equipos chilenos.

Uno que fue actor fundamental en la conquista es Rubén Espinoza, quien se sentó a conversar con Bolavip Chile y recordó: “No solo es especial para el hincha de Colo Colo, sino que para el fútbol chileno porque era el único título internacional a nivel de clubes que se había obtenido. Ese momento fue muy transversal; había hinchas de otros equipos que querían que Colo Colo fuera campeón”, dijo.

Espinoza levantando la Copa Libertadores. | Foto: Archivo

Espinoza entregó las claves del camarín que se formó y decantó en la obtención del título: “Ese plantel era muy generoso, muy humilde, muy afectivo, muy maduro y todavía seguimos conversando ese tipo de cosas que nos llevó a conquistar este objetivo tan importante.

El ex jugador del Cacique reveló una divertida anécdota que involucra a Miguel Ramírez, diciendo que “Hasta el día de hoy recibo burlas de mis compañeros en el chat de Colo Colo 91 (por no querer soltar la copa). Estábamos conversando con Miguel Ramírez y me decía que él recién tomó la copa cuando yo la solté. Son un montón de detalles”, reveló entre risas.

Rubén Espinoza asegura, además, que la Copa Libertadores tenía un significado especial que le puso fin a muchas frustraciones: “La Copa no la solté porque yo tenía una frustración muy grande del año anterior, de muchos años participando en copa que era “se mira y no se toca”. Cuando nos tocó tocarla y ganarla, la única sensación que tenía era que la gente la tocara para que se olvidaran y dieran el paso adelante a esa frustración. Fue un momento muy emocionante”.

¿Volverá un equipo chileno a ganar la Copa Libertadores? Lo cierto es que, por ahora, Colo Colo se erige como el único campeón del máximo torneo continental y, con la realidad que impera en el continente, cada vez se ve más difícil que un club chileno pueda emular la hazaña de 1991.