Cristián Zavala está cerca de llegar a Colo Colo para la temporada 2022. No obstante, lo más importante, en este caso la firma que certifica su arribo al Monumental aún no está "ok". Sebastián González, un formado en el equipo albo se refiere a la opción de que el futbolista de 22 años concrete su fichaje en el Cacique.

"Tremendo salto para él, yo lo he escuchado, siempre habló de las intenciones de querer jugar en Colo Colo, de jugar (Copa) Libertadores. Cuando tú escuchas a jugadores jóvenes con esa hambre y ganas, ya partes con el pie derecho de poder tenerlo en un equipo como Colo Colo", dice en el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports.

Chamagol considera que uno de los principales desafíos del futbolista es mantener una curva de rendimiento: "Da un gran salto, porque ha sido este un año muy bueno para él. Anteriormente estuvo ahí con irregularidades, entonces ahora viene el desafío de mantenerlo en un club como Colo Colo".

El exfutbolista cree que para llegar al Monumental, la voluntad de Zavala será clave: "Supe que tuvo otras oportunidades en México, pero si al final arregla en Colo Colo es porque realmente quiere estar. Asegurar un contrato de tres años en nuestro mercado es muy difícil, tendrá una gran oportunidad de demostrarlo".

Por último cierra con un mensaje en caso de que se cierre el fichaje: "Para los colocolinos ojalá lo puedan disfrutar y que pueda hacer el gran torneo que hizo este año con Melipilla", finaliza el director deportivo de Deportes Recoleta.