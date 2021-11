Sepúlveda en picada con el VAR del Curicó y Colo Colo: "Si no son capaces de cobrar ese penal, no entiendo para qué están"

Colo Colo no pudo salir de la igualdad ante Curicó Unido en el Estadio La Granja y sellaron un 0-0. Ahora, los albos comparten el liderato del Campeonato Nacional con Universidad Católica y quedando solo dos fechas para el término y saber quién será el campeón del fútbol chileno.

Sin embargo, durante el encuentro hubo una jugada polémica que pudo haber cambiado el curso y también el resultado del encuentro. Una jugada dentro del área colocolina, donde el defensa Jeyson Rojas tomó del brazo al atacante curicano Felipe Fritz y este terminó cayendo en el área.

Una situación en las que los dueños de casa pidieron penal y que tanto el juez del partido, Roberto Tobar como el VAR, decidieron que no fue. Una visión totalmente diferente tuvo Rodrigo Sepúlveda en el bloque deportivo del noticiero de MEGA tras el partido y que tuvo palabras para la comentada jugada.

"Este es un llamado serio a los árbitros de Chile, serio. A Castrilli, porque lo que le hicieron a Curicó recién de no cobrarle el penal a favor, donde Rojas le agarra el brazo a Fritz. Se lo agarra, se lo tira hacia abajo y cae dentro del área. Tobar no lo cobra y venía de frente. Hay una jugada primero, donde salta a cabecear Falcón, pero la jugada estaba al lado, no me puede decir que no lo vio. Y si no lo vio, el VAR vuelve a manifestar que no existe", comenzó diciendo.

"El VAR es un chiste hoy en Chile. Si no son capaces de cobrar ese penal, no entiendo para qué están, porque acá han perjudicado a Colo Colo, a Católica y ahora a Curicó. Hay equipos que se están peleando un título y hay equipos como Curicó que se están peleando un descenso, estas fallas no pueden existir más. Si queremos un campeonato, debe ser prístino, limpio y con cobros como corresponden", cerró.