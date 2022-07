Gustavo Quinteros trabaja en las fórmulas para conformar el equipo titular para el Superclásico. Los albos se medirán este fin de semana a la Universidad de Chile como visitantes en el Estadio Fiscal de Talca, en la cual esperan poder quedarse con el triunfo que les permita mantener su estadística en este tipo de compromiso además de los tres puntos para seguir en lo más alto.

El exfutbolista Severino Vasconcelos conversó de manera exclusiva con Bolavip Chile, en la cual ayudó al estratega a conformar una de las posiciones en ataque y por quién debería inclinarse para este compromiso del domingo que le permita seguir potenciando a uno de sus canteranos como es Alexander Oroz.

“Oroz debería ser titular el domingo. Entró bien, ese cabro es un futuro para Colo Colo también. Hablar de otros jugadores más hábiles, yo creo que Oroz está adelantado y va a entrar concentrado, emocionado. Esa va a ser buena”.

Respecto a lo que conlleva con el partido, el exfutbolista señaló que “Claro que sí, me entiendes. Claro que sí. Lo que pasa es que siempre hablo que son clásicos y estos partidos a veces son una lotería. Colo Colo puede estar mejor, la U tiene tres partidos perdidos y se pierde este cuarto puede ser complicado para ellos”.

Alexander Oroz enfrentando a Huachipato en el triunfo de Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Además, agregó que “Los clásicos son expectantes donde un equipo puede estar mejor que otro. Es complicado. Colo Colo está más adelantado, está haciendo una campaña muy grande y está puntero”.

Sobre la negativa estadísticas que tiene Universidad de Chile en los Superclásicos, contempló que “Son muchos años los que la U no puede vencer a Colo Colo como tu dices. Lo que pasa es que, si vas a una apuesta, todo el mundo va en su 100% por Colo Colo. Por la experiencia que yo tengo son clásicos y da lo mismo las condiciones en las que lleguen los equipos”.

Adicionalmente, dio a conocer que “Las estadísticas que tu hablaste ahora sobre cuánto tiempo que la U no le gana a Colo Colo y puede seguir así. Sería muy complicado, tu sabes. Colo Colo tiene que tomar atención y no quedarse sorprendido”.

Sin embargo, y para finalizar la conversación, se deshizo de elogios para una de las joyas que tienen los azules en el plantel como es Darío Osorio. “Sí, ese cabro juega bien (Darío Osorio). No sé si está lesionado o no. Ese cabro es bueno. Se nota que es un cabro que puede ayudar mucho a la U y partir para adelante. Las actuaciones de la U han sido complicadas, no es un jugador que vaya a sacar adelante al equipo porque es muy cabro, pero es un muy buen jugador. Está bien que él siga así. Es un cabro joven”.