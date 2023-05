¡Sin piedad con ByN! Jorge Gómez "Pelotazo" destroza la conformación del plantel de Colo Colo y advierte: "Si no reacciona, no va a pelear el bicampeonato"

Siguen las repercusiones por la dura derrota de Colo Colo por 2 a 0 ante Boca Juniors en el Estadio Monumental, partido válido por la tercera fecha de la Copa Libertadores, la cual dejó un sabor amargo entre los hinchas albos.

Y es que el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros fue de más a menos y los Xeneixes aprovecharon un zapatazo del peruano Luis Advícuncula, un error de Maximiliano Falcón y la expulsión de Carlos Palacios, para adjudicarse el liderato del Grupo F del certamen continental.

La alevosada patada de Palacios a Barco dejó al Cacique con un hombre menos | Foto: Photosport

Uno que alzó la voz tras la caída fue Jorge Gómez "Pelotazo", reconocido periodista, quien a través de su cuenta de Twitter lanzó una feroz crítica hacia Blanco y Negro por la conformación del plantel comparándolo con los jugadores que le dieron una alegría la temporada pasada.

"Hoy quedó claro que Blanco y Negro hizo pedazos al campeón 2022", manifestó el también panelista de ESPN en la red del pajarito.

Bajo la misma línea, añadió que "sacó o perdió a los mejores jugadores y los reemplazó con futbolistas que no dieron el ancho. Y si no reacciona, no va a pelear el bicampeonato".

ver también Carrozza le cae con todo a Colo Colo y se deshace en elogios para Pizarro

Vale destacar que Morón salió al paso de las diversas opiniones que se han generado en las últimas horas acerca de este tema y se defendió argumentando que varios jugadores están fuera por lesión.