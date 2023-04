Éste miércoles habló en conferencia de prensa en el Monumental el defensor Ramiro González, futbolista que abordó las críticas que ha recibido desde su llegada a Colo Colo.

"Me dolía la críticas porque escuchaba que estaba roto, que no me podía mover y la verdad es que he jugado gracias a Dios. He estado siempre todos lo minutos, así que me siento bien", fueron algunas de las palabras del zaguero argentino-chileno en rueda de prensa.

Quien entregó su opinión sobre el juego de Ramiro González en el programa Al Aire Libre de radio Cooperativa es el periodista José Antonio 'Toño' Prieto, aunque antes habló sobre el rendimiento defensivo del Cacique:

"Creo que la defensa de Colo Colo todavía no encuentra un funcionamiento que uno pueda decir 'es aceptable, es parejo'. No, lo ha tenido. De hecho está en la mitad de la tabla de los equipos más vencidos, 15 goles en contra en 11 partidos, una cifra bastante alta para lo que habitualmente tienen estos equipos", lanzó el comunicador.

Prieto comentó las falencias y virtudes del juego de González | Foto: Photosport

Sobre el zaguero que llegó esta temporada a Macul, indicó que "Ramiro González cuando juega con línea de cuatro no se ve bien; cuando juega con línea de 3, mejora; pero cuando juega Colo Colo con línea de 5, rinde".

Complementó diciendo que González "con línea de 3 cuando tiene que ir al costado no lo veo bien en la velocidad, pierde los duelos cuando le tiran a correr 10 o 15 metros, ahí está su debilidad. Cuando queda expuesto en la línea de 3 con los laterales avanzados, ahí hay una debilidad para Colo Colo, aunque tiene ubicación, tiene oficio, y tiene juego aéreo".

A quien sí destacó fue a Maximiliano Falcón, que se ha desempeñado como stopper por derecha en la nueva línea de tres colocolina: Si Falcón se dedicara a ser un stopper, y no a otras cosas, es muy bueno, marcando es muy bueno. En el uno contra uno a 20 milimetros del otro, te da batalla con muchos", finalizó.