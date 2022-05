Brayan Cortés: No se puede decir que fue su mejor noche tras recibir cuatro goles donde no tuvo responsabilidad. Sin embargo, tuvo atajadas que le dieron algo de vida al Cacique.

Jeyson Rojas: Era su gran oportunidad a nivel internacional, pero no empezó de buena manera dejando un forado que permitió el primer gol de Silvio Romero cuano apenas iniciaba el partido. Se fue afirmando de a poco, pero no pudo coronar tras irse expulsado a los 50 minutos luego de una jugada de último recurso.

Maximiliano Falcón: Una de sus grandes virtudes es la velocidad, pero hoy se vio sorprendemente lento, especialmente en los dos primeros goles. De hecho, la segunda conquista nace de un error suyo en la salida. En el complemento se destaca su actitud para ayudar a levantar a sus compañeros, pero no fue suficiente.

Emiliano Amor: Estuvo en duda hasta el final por una lesión en el tobillo y se le notó. Muy lento en las coberturas y retrocesos, sumado a la limitación que le provocan sus dolores que le impidió ofrecer salida limpia. Los rivales entendieron sus problemas y cargaron hacia su sector para hacer daño. No tenía que jugar.

Gabriel Suazo: El capitán ofreció su habitual garra y empuje, además de algunos detalles del buen nivel que ha mostrado en el semestre. Pero no fue suficiente y con el correr de los minutos también sintió la merma física de sus molestias en el tobillo, por lo que fue reemplazado a los 74'.

Emiliano Amor jugó muy disminuido por su lesión en el tobillo. / FOTO: Agencia Uno

César Fuentes: Mal cometido del centrocampista. Es el equilibrio del equipo y cuando anda bajo se nota, no ayudó mucho a presionar a los volantes rivales y no estuvo fuerte en la marca. Fue reemplazado a los 54' luego del tercer gol de Fortaleza.

Esteban Pavez: Sin brillar igualmente fue de lo más rescatable del equipo. Fue de los que más se atrevió a rematar ante una defensa cerrada, por lo general teniendo destino bajo los tres palos, pero encontrándose con un arquero bien parado. Desvió la pelota para el segundo gol de Colo Colo. Eso sí, quedó al debe defensivamente.

Leonardo Gil: Mostró ganas, pero no estuvo fino en el último pase. Fortaleza le aplicó una fuerte marca que no le dio libertades y eso lo dejó visiblemente agotado. Pese a todo, en el segundo tiempo levantó su rendimiento con mucho temple, al punto que anotó el tercer gol que daba algo de ilusión. Fue reemplazado a los 87'.

Colo Colo quedó eliminado de Copa Libertadores. / FOTO: Agencia Uno

Pablo Solari: Sin brillar mostró a ratos detalles de su calidad al encarar, generando uno de los descuentos de Colo Colo. Pero necesita recuperar consistencia y tomar mejores decisiones. Se ve físicamente muy disminuido, en parte, por la pubalgia que lo que aqueja hace meses.

Gabriel Costa: Otra baja presentación. Hace rato parece en una sintonía diferente a la de sus compañeros, muy errático en la entrega, tomando malas decisiones y perdiendo pelotas que no parecen complicadas. Intentó de pelota parada, pero no aportó mucho más. Quinteros no deja de respaldarlo, pero no le está respondiendo.

Juan Martín Lucero: Cuando no toca la pelota siempre es batallador, y así en la primera que tuvo generó el autogol de Fortaleza que fue el primer descuento para los albos. Pese a no ser muy asistido nunca dejó de inquietar a los defensas rivales, teniendo opción para convertir algún gol más. Fue de lo más positivo.

Gabriel Costa tuvo otro bajo partido en Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

Bruno Gutiérrez: Le tocó entrar como bombero por la expulsión de Jeyson Rojas para formar una línea de tres, pero se vio muy expuesto a las contras de Fortaleza, especialmente ante la velocidad de Moisés.

Vicente Pizarro: Entró con ganas, siempre buscando jugar hacia adelante y leyendo bien las jugadas para cortar los avances contrarios. En pocos minutos muestra que tiene calidad y que merece más minutos, aunque sea en el plano local.

Marcos Bolados: Muy pocos minutos para marcar alguna diferencia.