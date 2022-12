Vicente Pizarro no va con pequeñeces en Colo Colo para el 2023: "Hay que competir por todo"

Colo Colo ya pone sus focos para lo que será la temporada 2023, en la que el vigente campeón del fútbol chileno ya comienza a preparar su plantilla para lo que será el comienzo de la pretemporada del plantel en los próximos días, en la que los adiestrados por Gustavo Quinteros volverán a los entrenamientos con el convencimiento de ir a por todo en el año próximo.

Durante esta jornada, el joven volante de los ‘Albos’, Vicente Pizarro se acercó a la Clínica Meds a realizarse unos chequeos médicos tras la lesión de su rodilla y luego de eso, atendió a los medios sobre lo que ha sido el mercado de Colo Colo, en la que espera que los refuerzos se abrochen lo más rápido posible y avisa que el plantel los recibirá a todos de muy buena forma

"Muy bien, esperamos que todos vayan llegando (los que suenan), los vamos a recibir de muy buena forma, así que el equipo estará muy bien y esperamos hacer una muy buena pretemporada. (Erick Wiemberg) No lo vi porque solo vine a hacer un examen de la rodilla", partió señalando Pizarro.

En los ‘Albos’ no solo ha sido todo alegría ante la llegada de refuerzos, ya que Colo Colo ha dejado partir a tres jugadores importantes como Gabriel Costa, Matías Zaldivia y Óscar Opazo, bajas que el ‘Vicho’ Pizarro lamenta y agradece a cada uno de ellos por todo lo que le aportaron en sus inicios.

Pizarro va de buena forma con su recuperación | Foto: Guillermo Salazar

"Es parte del fútbol, sabemos cómo funciona. A los compañeros que les tocó partir les estoy muy agradecido porque me ayudaron a crecer mucho en el club, así que les deseamos lo mejor y también esperamos que lleguen (jugadores) y el equipo esté de la mejor forma para una nueva pretemporada", declaró.

Ahondando en su lesión, el joven volante ‘Albo’ declaró que se ha sentido muy bien y dejó en claro que su recuperación ha ido de manera óptima, a lo que de igual forma avisa que no quiere apurar los procesos para poder recuperarse al 100% y así iniciar una nueva temporada con Colo Colo.

"Mucho mejor. Me siento súper bien, empecé con distintos tratamientos y vamos a esperar los pasos a seguir. No (quiero) apurarme, prefiero recuperarme bien, seguir los pasos que me den los kinesiólogos y el doctor, así que hasta ahora va todo muy bien, la recuperación ha sido muy buena y esperamos que todo esté bien", detalló a los medios.

Finalmente, Pizarro tuvo palabras para lo que son los objetivos de Colo Colo para el 2023, en la que señala que deben competir por todo como un club importante, pero sin duda la gran revancha está en poder hacer una buena actuación en la Copa Libertadores.

"Los mismos. A un club como Colo Colo se le exige competir en todo lo que juegue, salir campeón local, pelear todos los torneos por delante. Ahora voy a descansar, recuperarme bien y esperamos que todos lleguen de la mejor forma a la pretemporada", cerró.