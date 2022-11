Vicente Pizarro saca la voz tras su lesión y suplica para que no sea nada de gravedad

En Colo Colo quedaron con una gran preocupación dentro de lo que fue su encuentro amistoso ante River Plate en Viña del Mar en el cual cayeron por 4-3, en la que, durante el primer tiempo de dicho partido, su joven volante, Vicente Pizarro salió visiblemente con serios problemas físicos que lo hicieron ser reemplazado por César Fuentes y encendiendo las alarmas ante una posible lesión importante.

Durante esta jornada, el ‘Mini Káiser’ se acercó a Clínica Meds junto al cuerpo médico de Colo Colo para conocer la gravedad de su lesión y tras aquello, dialogó con los medios apostados en dicho lugar, en la que dio a conocer en específico sobre su situación médica, poniendo todo a manos de lo que digan los expertos.

“Ahora los doctores irán a evaluar, pero estamos a la espera, ojalá no sea nada. Ayer preferí salir porque no iba a jugar al 100% y preferí que un compañero pudiera entrar y estuviera en el equipo al 100%. Esperaremos a ver qué tal, el doctor me evaluará y verá que será lo mejor”, partió señalando Pizarro.

Profundizando en lo que fue este golpe, el ‘Vicho’ que el golpe que sufrió fue algo que nunca había sentido y por aquello tomó precaución, explicando que le ha generado cierta incomodidad hasta este instante, por lo que evaluarán de la mejor manera los pasos a seguir para su recuperación.

Vicente Pizarro en el duelo ante River | Foto: Agencia Uno

“Con dolor sí, ayer estuve con dolor desde el principio del golpe, pero lo va a evaluar el doctor ahora. Ojalá que no sea nada más, pero durante la tarde seguramente se sabrá bien y conversaremos que será lo mejor. Sentí un golpe, pero fue un golpe distinto, sentí la rodilla tensa, pero descansé bien, pude dormir un poco incómodo, pero pude descansar. El doctor lo verá bien y evaluaremos que será lo mejor para lo que viene”, apuntó el mediocampista.

Dejando de lado lo que fue su lesión, el jugador ‘Albo’ tuvo palabras para lo que fue el choque ante los argentinos en la jornada de ayer, la cual valora y considera importante para el equipo pensando en prepararse para la siguiente temporada.

“Estos partidos son los que más nos van a servir, son rivales muy fuertes a nivel internacional y creo que al equipo le hace muy bien que todos sumen ritmo y podamos sumar minutos, creo que es lo mejor para todos y así cerrar bien la temporada”, detalló a los medios.

Finalmente, Pizarro fue consultado ante su no nominación a la Selección Chilena, algo que se tomó con mucha tranquilidad, indicando que seguirá trabajando para más temprano que tarde tener su opción. Mientras tanto, le brinda todo el apoyo a los convocados para los amistosos ante Polonia y Eslovaquia.

“Obviamente que la Selección es lo mejor para un jugador, creo yo que los jugadores que están han hecho un año espectacular, han hecho los méritos correspondientes para estar ahí. Más que hablar de la falta de uno, creo que los jugadores que están han hecho un buen campeonato y un merecimiento el estar ahí. Ojalá nos vaya muy bien, estaremos apoyando”, cerró.