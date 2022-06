Colo Colo a lo largo de su historia ha recibido a numerosos equipos en el estadio Monumental, donde siempre ha luchado para hacer de su cancha un terreno inexpugnable para sus rivales, incluso ante los adversarios más poderosos de Sudamérica.

Obviamente, el Cacique no siempre tuvo un resultado favorable, ya que enfrentó a verdaderos equipazos que estaban liderados por figuras que se consolidaron en la escena mundial con su talento.

Jugadores que ganaron todo, disputaron mundiales, brillaron en los mejores clubes del mundo y son verdaderas leyendas en varias instituciones. A continuación recordaremos a 27 figuras ilustres que visitaron Macul.

1. Diego Maradona

El legendario 10 es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, gracias a sus campañas con el Napoli y la selección argentina, con quienes levantó la Copa del Mundo.

Visitó a Colo Colo en el estadio Monumental en el marco de la extinta Supercopa de 1997 que juntaba a todos los campeones de la Libertadores. Lideraba a un Boca Juniors lleno de figuras, pero que no pudieron contra el equipo dirigido por Gustavo Benítez, cayendo por 2-1 con goles de Marcelo Espina e Ivo Basay. El descuento xeneize fue obra del mexicano Luis Hernández.

Diego Maradona enfrentando a Marcelo Espina.

2. Juan Román Riquelme

Considerado posiblemente como el máximo ídolo de Boca Juniors y uno de los mejores futbolistas argentinos de su historia. Fue dueño de un talento privilegiado y es señalado como el último 10 clásico

Campeón tres veces de la Copa Libertadores, un Mundial sub20, medallista de oro en Beijing, mundialista con la Albiceleste y de brillante paso por el Villarreal de España. Sus logros hablan por sí solos.

Visitó a los albos en la Libertadores del 2008, siendo derrotado por 2-0 con goles de Cristóbal Jorquera y Gustavo Biscayzacú. Para peor, esa noche salió del terreno de juego lesionado.

Juan Román Riquelme cayó en su único enfrentamiento contra Colo Colo.

3. Ronaldo

El Fenómeno es señalado como uno de los mejores delanteros de la historia, destacaba por sus gambetas, velocidad, pero sobre todo su letal finiquito. Tuvo una brillante carrera en clubes como el Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid, entre otros, además de ser campeón mundial con Brasil en el 2002.

El brasileño visitó Pedrero en sus inicios con el Cruzeiro y apenas 17 años. Pese a su juventud, ya era muy destacado en su país y le anotó dos goles a los albos en un partido que finalizó igualado a 3.

Ronaldo enfrentó con apenas 17 años a Colo Colo y le anotó dos goles. / FOTO: Getty Images

4. Neymar

En la actualidad es uno de los astros más reconocidos a nivel mundial y principal referente de la selección brasileña. El jugador del PSG visitó con el Santos el estadio Monumental en el 201 y en ese entonces ya era considerado una estrella.

Pese a que anotó un golazo eludiendo a Juan Castillo, junto con el Peixe se fueron con las manos vacíos de Macul y cayeron por 3-2 con goles de Esteban Paredes, Ezequiel Miralles y Andrés Scotti. Fue la única derrota en la campaña que los coronó como campeones de la Copa Libertadores.

Neymar le anotó en dos ocasiones a Colo Colo. / FOTO: Getty Images

5. Carlos Tévez

El Apache es uno de los jugadores más talentosos que ha dado Boca Juniors en años. En el 2004 ya era considerado una estrella con sólo 20 años y en esa temporada visitó a Colo Colo en el Monumental, pero fue derrotado por 1-0 con gol de David Henríquez.

Posteriormente tuvo un exitoso periplo en el fútbol europeo con brillantes pasos por el Manchester United, City, Juventus, entre otros, antes de volver a su querido Boca Juniors.

Carlos Tévez visitó Macul en la Copa Libertadores 2004. / FOTO: Getty Images

6. Diego Forlán

Diego Forlán es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Uruguay y también del Villarreal. El año 2010 tuvo una de sus mejores temporadas cuando fue elegido el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica y también brilló con el Atlético de Madrid.

Antes de saltar al fútbol europeo hizo escala en Independiente de Avellaneda y el año 2001 visitó Pedrero con el Rojo por la extinta Copa Mercosur. No pudo celebrar, ya que fue derrotado por 2-1 con anotaciones de Héctor Tapia y Marcos Villaseca.

Diego Forlán destacó en Independiente antes de partir a Europa. / FOTO: Getty Images

7. Radamel Falcao

Goleador histórico de la selección colombiana y uno de los mejores delanteros de la última década. El Tigre tuvo una destacada trayectoria en el fútbol europeo defendiendo al Porto, Atlético de Madrid, Monáco, entre otros.

Antes de saltar a las grandes ligas se consolidó como un talento joven en River Plate, con quienes visitó a Colo Colo el 2007 por Copa Libertadores. Fue victoria para los Millonarios por 2-1 con goles de Leonardo Ponzio y Ernesto Farías, mientras que el descuento albo fue de Humberto Suazo.

Radamel Falcao visitó el Monumental en el año 2007. / FOTO: Getty Images

8. Cafú

Fue capitán por muchos años de la selección brasileña, en donde tuvo la posibilidad de jugar tres finales mundiales, ganando dos. El mítico ex lateral derecho ganó absolutamente todo: copas del mundo, Champions League, Copa Libertadores y un Mundial de Clubes.

Visitó a Colo Colo con el Sao Paulo el año 1994 por la Supercopa y fue derrotado con goles de Marco Antonio Etcheverry y Jaime Pizarro.

Cafú es de los pocos futbolistas que ganó la Libertadores y la Champions. / FOTO: Getty Images

9. Martín Palermo

El Titán es considerado uno de los mayores ídolos de Boca Juniors y tiene el privilegio de ser su máximo goleador histórico.

Visitó en tres ocasiones a Colo Colo y siempre se fue derrotado. Primero con Estudiantes de La Plata en el Supercopa de 1996, donde cayó por 2 a 1. Volvería un año después con los xeneizes y perdió por el mismo marcador por el mismo torneo. El 2008 nuevamente visitó el Monumental, donde otra vez caería por 2 a 0 en Copa Libertadores.

Palermo sólo supo de derrotas en el Monumental. / FOTO: Getty Images

10. Álvaro Recoba

El Chino fue uno de los máximos referentes de Uruguay a comienzos de los 2000 y gran valor del Inter de Milán, donde destacaba por su fina técnica, conducción y precisión en los tiros libres.

Antes de emigrar a Italia la rompió en el Nacional de su país, ilusionando a muchos con su futuro. En su mejor momento visitó a Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores de 1997, con la misión de remontar el 3 a 1 que le propiciaron los albos en el Centenario y le faltó poco, ya que ganaron por 2-1.

Álvaro Recoba era una de las grandes figuras de Uruguay a comienzos del milenio. / FOTO: Getty Images

11. Fernando Hierro

Uno de los símbolos del Real Madrid en la década de los 90 y a comienzos de los 2000, donde fue su capitán. También era considerado uno de los mejores centrales del mundo en esos tiempos, siendo constantemente seleccionado en España. .

Fue titular en el elenco merengue en el amistoso contra Colo Colo en el Estadio Monumental, donde los albos se impusieron por 2 a 0 con goles de Hugo Rubio y Jaime Pizarro.

Fernando Hierro ganó tres Champions con el Real Madrid. / FOTO: Getty Images

12. Robert Prosinečki

Considerado como uno de los mejores volantes de la historia de Croacia, siendo parte de su primera generación dorada junto a Davor Suker y Zvonimir Boban.

Lideró al Estrella Roja que ganó la Champions League de 1991, aunque no enfrentó a Colo Colo en la Intercontinental por su fichaje con el Real Madrid. Pero dos años más tarde tendría la posibilidad de enfrentarse al Cacique, ya que con los merengues vino a jugar un amistoso en el Monumental y salió derrotado por 2-0.

Prosinecki es una figura legendaria en Croacia. / FOTO: Getty Images

13. Carlos Valderrama

El Pibe es uno de los jugadores más reconocidos del fútbol colombiano, gracias a que fue elegido dos veces el mejor de América y disputó tres mundiales.

Cuando ya era una estrella a nivel sudamericano visitó Macul con el Junior de Barranquilla, en el duelo de revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores de 1994. Aquella noche es una de las más amargas de Colo Colo en el certamen, ya que desperdició una ventaja de dos goles y le terminaron empatando. En la definición a penales los colombianos se impusieron.

Valderrama fue elegido dos veces el mejor de América. / FOTO: Getty Images

14. Gabriel Batistuta

Batigol fue uno de los mejores delanteros del mundo en la década de los 90 gracias a sus campañas con la Fiorentina. Por varios años fue el máximo goleador histórico de la selección argentina y uno de sus principales referentes.

Visitó el Monumental en la recordada semifinal entre Colo Colo y Boca Juniors de 1991, donde los albos se impusieron a los xeneizes por 3 a 1. El resto es historia conocida, el encuentro terminó en bochorno, pero el Cacique avanzó a la final que lo consagraría campeón.

Batistuta fue protagonista en la recordada semifinal entre Colo Colo y Boca Juniors. / FOTO: Getty Images

15. Romario

Uno de los mayores goleadores de la historia, delantero de un regate indescifrable, con muchos recursos para definir y dueño una velocidad que lo hacían imparable para cualquier defensa.

O Baixinho Infernal visitó a Colo Colo en el Monumental el año 1999 por la extinta Copa Mercosur con el Flamengo. Allí masacaron a los albos por 4-0 y el ex campeón del mundo anotó uno de los goles.

Romario es uno de mayores goleadores de la historia. / FOTO: Getty Images

16. Hugo Sánchez

Considerado el mejor jugador mexicano de la historia. Fue goleador, campeón y figura del Real Madrid, logrando cuatro Trofeos Pichichi que lo distinguieron como el máximo artillero de LaLiga de España.

En 1993 enfrentó a Colo Colo con la selección mexicana, que en ese entonces se preparaba para jugar su primera Copa América y por eso buscaban amistosos con equipos sudamericanos para foguearse. En ese equipo había otros reconocidos jugadores como el portero-delantero Jorge Campos y Alberto García-Aspe.

Fueron derrotados por 1-0 por el equipo conducido en ese entonces por Mirko Jozic con gol de Iván el Tanque Hurtado.

Hugo Sánchez supo brillar en el Real Madrid y el Atlético de Madrid. / FOTO: Getty Images

17. Bebeto

Destacado futbolista brasileño de la década de los 90 que la rompió en el Deportivo La Coruña y una de las figuras del Scratch que se coronó campeón del mundo en Estados Unidos 1994.

Enfrentó a Colo Colo en la Supercopa de 1996, donde los albos se impusieron en un épico partido con un golazo de Marcelo Espina y donde terminaron con Pedro Reyes jugando de arquero.

Bebeto estuvo en una de las noches coperas más memorables de Colo Colo. / FOTO: Getty Images

18. Careca

El socio de Diego Maradona en el Napoli, mundialista con Brasil y uno de los delanteros más destacados a finales de la década de los 80.

En la recta final de su carrera llegó al Cruzeiro, donde formó una dupla letal con un promisorio Ronaldo. Junto a los de Belo Horizonte visitaron a los albos por la Supercopa de 1993, encuentro que finalizó 3-3 y el anotó uno de los goles.

Careca fue el socio de Maradona en el Napoli. / FOTO: Getty Images

19. Nolberto Solano

Uno de los jugadores más talentosos que ha dado Perú y uno de sus principales referentes de los últimos 30 años. Tuvo un brillante paso por el Newcastle United y era dueño de una pegada prodigiosa.

Antes de emigrar a Europa descolló en Boca Juniors, elenco con el que visitó a Colo Colo por la Supercopa de 1997, siendo derrotado por 2-1.

Nolberto Solano fue uno de los embajadores del fútbol peruano en Europa. / FOTO: Getty Images

20. Iván Ramiro Córdoba

Ex defensa central colombiano que destacaba por su extraordinaria velocidad. Multicampeón con el Inter de Milán y símbolo de ese club gracias a las 12 temporadas que estuvo, donde era el segundo capitán después de Javier Zanetti.

Como muchos sudamericanos, hizo escala en el fútbol argentino antes de cruzar el Atlántico, militando en San Lorenzo.

Con el Cuervo enfrentó a Colo Colo en la Copa Mercosur de 1998 junto a varios conocidos como Alberto Acosta, Nestor Gorosito, Raúl Pipa Estevez o Eduardo Coudet. Aquel partido terminó 1-1 y el colombiano fue lateral izquierdo.

Iván Ramiro Córdoba destacaba por su velocidad en defensa. / FOTO: Getty Images

21. Dida

Mundialista brasileño y campeón de Europa con el AC Milan. El ex arquero es un nombre que muchos hinchas de Colo Colo quieren olvidar, ya que fue responsable directo de la dolorosa eliminación de los albos en semifinales a manos de Cruzeiro en 1997.

Fue uno de los héroes del elenco de Belo Horizonte en la definición a penales, donde contuvo los tiros de Ivo Basay y Marcelo Espina.

Dida le amargó la semifinal a Colo Colo en la Copa Libertadores de 1997. / FOTO: Getty Images

22. Jorge Burruchaga

Uno de los grandes ídolos de Independiente, donde es muy recordado por su dupla con Ricardo Bochini. También es valorado por ser el autor del gol que le dio el Mundial de 1986 a la selección argentina.

En la recta final de su carrera visitó a Colo Colo por la Supercopa de 1997, cayendo por 2 a 0 con goles de Ivo Basay y Marcelo Espina.

Jorge Burruchaga fue el héroe de la final de 1986. / FOTO: Getty Images

23. Juan Pablo Sorín

Juampi fue un destacado lateral izquierdo en los inicios del nuevo milenio, ídolo del Cruzeiro, capitán de la selección argentina en el Mundial 2006 y también protagonista en el Villarreal conducido por Manuel Pellegrini.

En sus inicios defendía a Argentinos Juniors y con el Bicho visitó a Colo Colo por la Supercopa de 1994, recibiendo una contundente goleada por 4-1.

Juan Pablo Sorín tuvo el privilegio de capitanear a Argentina en un Mundial. / FOTO: Getty Images

24. Rogerio Ceni

Es el arquero más goleador de la historia con 131 goles y segundo futbolista jugador con más partidos oficiales con 1.234 encuentros. Ídolo absoluto en el Sao Paulo, elenco con el que visitó tres veces el estadio Monumental con saldo de una victoria y dos derrotas.

Con sus pasadas por Macul estuvo acompañado de otros jugadores de destacadas carreras como el ex goleador colombiano Víctor Hugo Aristizábal, Juliano Belletti (ex Barcelona) o Edmilson (ex Lyon y Barcelona).

Rogerio Ceni es el arquero más anotador de la historia. / FOTO: Getty Images

25. Mario Yepes

Un histórico de la selección colombiana, camiseta a la que defendió en 107 oportunidades y fue su capitán en su vuelta a los mundiales en Brasil 2014. Tuvo una larga trayectoria en Europa en clubes como el PSG, AC Milan, Atalanta, entre otros.

Visitó el Monumental en el año 1999 con el Deportivo Cali junto a varios conocidos del fútbol chileno como Rafael Dudamel y Mayer Candelo, además de otros ilustres cafeteros como Gerardo Bedoya y Alexander Viveros. Fue derrotado por 1-0 con gol de Cristián Montecinos.

Yepes capitaneó a Colombia en su vuelta a los mundiales. / FOTO: Getty Images

26. Carlos Humberto Paredes

El ex volante es una leyenda del fútbol paraguayo, siendo uno de los líderes que llevó a la albirroja a disputar tres mundiales consecutivos y con pasos por clubes como la Reggina y Sporting de Lisboa. También fue uno de los grandes símbolos del Olimpia durante la década de los 90, convirtiéndose en el capitán más joven de la rica historia del gigante guaraní.

Visitó a Colo Colo en 1998 por Copa Libertadores, propinándoles una dolorosa victoria a domicilio por 3-1.

Paredes fue un estandarte de la generación dorada de Paraguay. / FOTO: Getty Images

27. Claudio Caniggia

El recordado ex atacante argentino es recordado por su endiablada velocidad, además de su dupla letal con Gabriel Batistuta en la selección argentina.

Junto con Boca Juniors vino al Monumental en 1997 a jugar contra los albos por la Supercopa, donde caería por 2 a 1 ante los dirigidos de Gustavo Benítez.