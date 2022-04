Colo Colo tendrá que recibir este miércoles la visita de Alianza Lima por la segunda jornada del Grupo F de Copa Libertadores, en donde el Cacique está esperanzado en poder dejar los tres puntos en casa y empezar a encaminar una clasificación a los octavos de final del certamen continental.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros arrancó con el pie derecho su participación la semana pasada, en donde derrotó en calidad de visitante al Fortaleza de Brasil por 2-1 con goles de Juan Martín Lucero y Pablo Solari.

Frente al conjunto incaico, Gustavo Quinteros reveló la citación de jugadores que podrán ser una alternativa para mañana, en donde destaca el regreso de la joya de la cantera alba, Joan Cruz, y la incorporación del central uruguayo Alan Saldivia.

Uno que estará mañana dentro de los citados y no estuvo el fin de semana pasado ante Unión Española en el Estadio Santa Laura es Jeyson Rojas, quien, según reportes, no estuvo por decisiones técnicas y no por problemas físicos.

El resto de los nombres se recitan casi de memoria y es muy probable que el estratega boliviano-argentino repita el mismo equipo que paró en Brasil, con la salvedad que deberá reemplazar a Emiliano Amor en defensa por haber sido expulsado en los descuentos.