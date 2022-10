Waldemar Méndez lamenta lo que sufre Colo Colo con Nicolás Blandi: "No rindió, no le sirvió para nada"

Un nuevo capítulo se abrió en la polémica teleserie entre Colo Colo y Nicolás Blandi. El cuadro albo estaba viviendo una demanda en el TAS con San Lorenzo por el traspaso del delantero argentino y este jueves se dio a conocer la resolución de aquella.

El atacante trasandino no tuvo un gran paso por el Estadio Monumental. Solo anotó dos goles en 22 partidos, por lo que su paupérrimo rendimiento determinó su salida del club.

En cuanto a este reciente episodio, Waldemar Méndez sostuvo que para el Cacique lo más doloroso no es en totalidad lo monetario, sino que también esa espina de que Blandi no rindió.

"Lo más pesado para Colo Colo no es solamente el tema ecónomico, sino que el jugador no rindió para nada, no le sirvió. Nadie lo cuestionábamos, me sumo, cuando lo fueron a contratar", dijo el comentarista.

El delantero sigue dando dolores de cabeza al Cacique | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el ex arquero afirmó que el jugador venía con una basta trayectoria y que eso le podía garantizar rendir en Chile.

"Decíamos que era un jugador, a lo mejor no para generar lo que hizo Lucas Barrios en su paso, pero venía con cierto recorrido y con cierta garantía de poder rendir. Ahora, después de Colo Colo, Blandi no rindió en ninguna otra parte", cerró.