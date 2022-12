Solo detalles separarían a Leandro Benegas de Colo Colo y un ex compañero de él en la U de Chile dio a conocer tanto sus cualidades físicas como personales.

Si hay un jugador que ha sido pedido en varias oportunidades del mercado de pases por Gustavo Quinteros es Leandro Benegas, quien podría estar a solo una firma de llegar a Colo Colo. Y es que el delantero de 34 año le dio a conocer su deseo de volver a Chile a la dirigencia de Independiente de Avellaneda, club dueño de su pase, presión que habría resultado, por lo que Benegas podría transformarse en el quinto refuerzo de los albos de cara al 2023.

El ex futbolista de Universidad de Chile y actual goleador del conjunto argentino, que está bajo las órdenes del ex ayudante de Quinteros, Leandro Stillitano, había sido seguido hace meses desde Blanco y Negro y es el hombre gol que quiere el adiestrador argentino nacionalidazo boliviano para luchar por la tan ansiada Copa Libertadores.

Benegas está cada vez más cerca de transformarse en nuevo refuerzo albo | Foto: Archivo

Waldo Ponce, ex zaguero central de la U, conversó con el programa Futuro Fútbol Club, en el cual contó infidencias des cualidades del actual ariete del Rojo.

"Yo fui compañero de Leandro en la U, estuvimos juntos. Es un jugador súper trabajador, súper consciente de lo que él tiene como futbolista, es un gran tipo y una gran persona", comenzó diciendo el ex seleccionado nacional.

"A nivel futbolístico, Leandro se conoce, no es un jugador que se va a pasar cuatro jugadores porque tiene una habilidad tremanda, sino te lo va a pasar por la capacidad física. Él te la echa a correr, te manda un choque y te manda a la cres..", añadió.

"Es muy distinto a Lucero, pero aún así son los dos 9. Cuando él jugaba solo le costaba menos con un delantero al lado, porque Leandro no tiene la ductibilidad de tirar una pared y asociarse tanto, él lo lleva a su tema físico y esa es una gran arma que no todos tienen. Yo creo que pueden jugar los dos porque de espalda Benegas no es un torpe. Es una gran apuesta de Colo Colo, es una gran contratación si se llega a concretar", sentenció.