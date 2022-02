Wanchope Ábila detalla por qué no llegó a Colo Colo: “La oferta me seducía, pero de Boca nunca respondieron”

Colo Colo estuvo por semanas buscando un nombre para el centrodelantero del equipo que comanda Gustavo Quinteros. En el inicio de la pretemporada que realizaron en Argentina, confirmaron la llegada de Juan Martín Lucero, quien se convirtió en el atacante que quería el estratega para esta nueva temporada.

No obstante, fueron varios los nombres que se fueron acercando al Estadio Monumental. Uno de ellos fue la del argentino Ramón “Wanchope” Ábila, quien se encontraba a préstamo en Estados Unidos desde Boca Juniors, y buscaba una nueva opción en el fútbol sudamericano.

El delantero fue presentado este lunes como nuevo refuerzo de Colón de Santa Fe, y en medio de la conferencia de prensa, se refirió a la opción de vestir la camiseta de Colo Colo la cual le seducía, pero detalló los problemas que fueron surgiendo en el camino.

“No era una decisión mía, lo de Colo Colo no se dio porque de Boca Juniors nunca respondieron, no porque yo no haya querido. La propuesta seducía y obviamente uno sabe en la situación que está el país y como está el tema de la moneda, entonces cualquier club que viene de afuera seduce”.

Pero eso no fue todo, debido a que también agregó que “Ese no era el inconveniente, el tema era la salida y bueno, se fue dilatando porque los clubes tienen una urgencia, el entrenador quería armar un equipo y siempre quiere contar con todos lo antes posibles para poder llevar a cabo su trabajo”.

Finalmente, explicó que “Estaban en todo su derecho de buscar a otro porque desde Boca no tenían respuestas. Está perfecto, lo entiendo, soy profesional y se como son las reglas del juego”.