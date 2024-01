"A mí también me fastidiaba": Jorge Valdivia se cuadra con Arturo Vidal tras queja del seleccionado nacional

La llegada de Arturo Vidal a Colo Colo se ha transformado en la teleserie del verano del Mercado de Pases del fútbol chileno, donde el Cacique tiene las intensiones de amarrar al ex jugador de la Juventus, pero aún no ha podido.

Hace unos días, Vidal se refirió a la opción de llegar a Colo Colo e incluso le pidió a la prensa que no lo comparen con otros jugadores ni que se hable de sus lesiones, evidenciando una molestia por el murmullo que genera su hipotética llegada a los albos.

“Me siento muy identificado con lo que salió últimamente, lo de su supuesta molestia. Me pasó cuando volví, consideré que una de las propuestas no era buena y de la misma que él se siente atropellado, me sentí de la misma forma”, dijo Jorge Valdivia en ESPN Chile.

El King se roba las miradas en Colo Colo. | Foto: Photosport

El Mago profundiza explicando que “Las negociaciones continuaron, claro, uno como jugador espera que lleguen a los números de una, pero entendí que era una negociación y de a poco me fui tranquilizando. Al final conseguimos un acuerdo que fue bueno para Colo Colo, para mí”, aportó.

Valdivia hace hincapié en que Vidal ayudaría no solo al Cacique, sino que al fútbol chileno: “No son muchos los que hablan de la edad, de las lesiones, porque todos entendemos que la marca Arturo Vidal hará muy fuerte a la liga, potencia a los jugadores, va obligar a la ANFP a hacer un montón de cambios respecto a los aforos”, añadió.

“El tiene que estar tranquilo, continuar con su recuperación porque desde lo futbolístico nadie le va cuestionar nada. Ahora, él se puede enojar, a mí también me fastidiaba mucho cuando hablaban de las lesiones, de la edad”, remató en el cierre.

Sigue la pretemporada de Colo Colo

El Cacique tendrá este viernes su segundo partido de pretemporada cuando enfrente a Nacional de Montevideo. El lunes, ante Liverpool, cerrará su participación en la Serie Río de la Plata.