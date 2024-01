Universidad de Chile está decidida a que este 2024 sea distinto al de los años anteriores, en donde los azules extraviaron la brújula y tuvieron que pelear en los puestos de abajo y no el torneo como la historia de la U ha mandado históricamente.

La ilusión del pueblo azul con Gustavo Álvarez y el plantel de la U está a tope y así lo reflejó Johnny Herrera, histórico campeón de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports no se lo mandó a decir con nadie a los clásicos rivales de la U.

El ex portero de la U y La Roja aseguró que, a diferencia de años anteriores, Universidad de Chile tiene pinta de que está por encima de Colo Colo y Universidad Católica: “Este año, como nunca, la U está mejor que sus rivales”, dijo.

Herrera confía en la U de Gustavo Álvarez. | Foto: Photosport

Herrera puntualizó en los clásicos rivales de la U y aseguró que tanto albos como cruzados no se ven tan bien como la U para este inicio de año: “Universidad Católica no viene bien, Colo Colo es una incertidumbre total, no tiene nombre, no tiene nada”, complementó.

Johnny argumenta el porqué de su fe ciega en los azules, asegurando que “La U tiene una base de un plantel que estuvo puntero en su momento y tiene un entrenador que viene de ser campeón. Para mí lo que prima es la base del equipo del año pasado que fue puntera”, remató.

¿Será el año de la U? La última vez que los azules fueron campeones de cualquier título nacional fue en 2017, lo que representa una larga sequía para un club que en la década pasada se acostumbró a gritar campeón con facilidad.

Gustavo Álvarez debuta en Universidad de Chile

Este sábado, Universidad de Chile visitará el Estadio Santa Laura para medirse con Unión Española en un compromiso amistoso, el cual contará con la presencia de hinchas azules y un aforo autorizado de 14 mil espectadores.