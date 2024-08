Colo Colo está con el foco en el compromiso ante Junior de Barranquilla este martes a las 20:30 por los octavos de final ida de la Copa Libertadores 2024. Jorge Almirón fue consultado por la situación que ocurrió con el equipo colombiano, quien no jugó el fin de semana por competir en el ámbito internacional, situación que no ocurrió con los Albos.

El DT aseguró que le sorprendió el gesto que tuvieron en la Liga Colombiana con el Tiburón y lanzó un palito a la ANFP por la programación: “Yo no lo tuve en cuenta porque ya estaba programado así. La verdad que nos sorprendió la otra parte, el rival que le dan descanso, que la Federación se puso para apoyar a un equipo colombiano, creo que es lo mejor”.

En ese sentido, continuó con su recado al ente rector del fútbol chileno: “Los equipos que están compitiendo internacionalmente, la Liga podría tomar en cuenta esto. Más allá de que nos toca a nosotros hoy. Cualquier equipo chileno creo que sería muy productivo que se apoye para que pueda competir de otra manera y también el clásico hubiese sido otro partido también”.

“Entonces gana la Liga por un representante a nivel internacional y gana la Liga porque uno puede llegar a tomar decisiones o los mismos jugadores físicamente se juegan diferente y se enfocan en el partido realmente importante”, agregó.

Almirón da vuelta la hoja del compromiso ante Universidad de Chile. “Así que pasó el clásico, queríamos ganar, seguramente más adelante tendremos una revancha para hacer otro tipo de partido y ahora ya enfocarnos en mañana, este partido lo estamos esperando hace mucho, al rival también, es una instancia muy importante y llegamos bien”.

Jorge Almirón considera que la Liga debe apoyar a los equipos chilenos que compiten afuera, aquello lo menciona respecto a la programación y a que Junior de Barranquilla le postergaron el partido del fin de semana. (Foto: Photosport)

Jorge Almirón se refiere al estado físico de Arturo Vidal, Mauricio Isla y Javier Correa

El DT fue consultado sobre si los minutos jugados en el superclásico benefician a Vidal, Isla y Correa: “¿Usted cree que beneficia haber jugado hace menos de 48 horas? ¿Qué agarran más ritmo los jugadores para el partido de mañana?”.

“Correa jugó muy poquito, Isla jugó 60. Le pregunto a cualquier jugador, al fisiólogo, preparador físico, cuatro o cinco partidos 90 minutos son lo ideal para que el jugador agarre una condición optima. Correa viene hace mucho tiempo de no jugar, Arturo estuvo parado un tiempo, Isla venía de no jugar. Ganaron minutos, no quiere decir que ahora están mejor físicamente para el partido de mañana. Si no hubiésemos jugado el partido el sábado, mañana estaríamos mucho mejor”, complementó.

El DT no pone excusas, pero menciona cómo trabajan con el apretado calendario que tienen: “No es excusa, simplemente es así. Nosotros nos adecuamos, el equipo, los jugadores se están adecuando a las jornadas cómo se vienen dando. Nos preparamos nos cuidamos para el partido de mañana también. Son muchas cosas que uno tiene en cuenta. En la Liga tenemos partidos pendientes, jugamos contra el que va arriba el viernes. Ahora os enfocamos en el partido de mañana, que para nosotros por fin tenemos el estadio lleno, se va a hacer sentir la gente, sé que cuanto el estadio está lleno la gente apoya muchísimo”.

Almirón mostró toda su motivación para el partido clave ante Junior de Barranquilla: “El equipo tiene gente de experiencia, va a ser un buen partido mañana. Estamos preparados todos, una energía diferente para la Copa Libertadores, es una instancia muy linda y estamos con mucha ilusión de hacerlo bien”.