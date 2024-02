Comenzó la cuenta regresiva para el duelo de revancha entre Colo Colo y Godoy Cruz. Los albos llegan con la ventaja de haber conseguido el 1-0 en Mendoza, pero buscarán cerrar la llave en casa.

Duelo que contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El charrúa de 35 años y que también es profesor de educación física, será el encargado de impartir justicia en el Monumental.

El uruguayo arrastra participaciones en los torneos más importantes del continente y hasta fue el único arbitro FIFA de su país en el mundial de Qatar 2022.

Acusado de estafa

Sin embargo, su nombre también es relacionado con un polémico caso que estalló en 2022 en Uruguay. Todo comenzó con una denuncia sobre su hermano Marcelo, quien invocaba al arbitro como socio. Lo que fue utilizado para realizar una supuesta estafa y que afecto al menos a seis personas en el país vecino.

“Por ser quién es inspiraba confianza para que ese dinero sería bien canalizado”, detalló en su momento el abogado Diego Murguía. Luego se supo que el monto se elevaba a los 200 mil dólares.

Sin embargo, no hubo investigación interna desde la Asociación Uruguaya de Fútbol ni desde la FIFA por lo que siguió en su cargo. En tanto el caso no avanzó y hasta el día de hoy no hay conocimiento en cuál fue la resolución.

Polémicas en el 2024

En este 2024 ya ha protagonizado polémicas, la más reciente contra Nacional de Uruguay cuando cobró un penal contra ellos pero el VAR finalmente terminó anulando el cobro. Lo que estalló la molestia de los dirigentes del Bolso.

“Nosotros estamos preocupados desde el fin del año pasado de los arbitrajes. A los árbitros se les da mucho más ahora que antes. Lo mismo que dije para mis jugadores lo digo para los árbitros: pueden y deben rendir más”, recalcó Alejandro Balbi, presidente de Nacional sobre Matonte.

Terna uruguaya

Cabe consignar que el resto de la terna también será charrúa. Los asistentes serán Nicolás Taran y Horario Ferreiro. Mientras que el cuarto árbitro fue designado a José Burgos. Mientras que en el VAR y AVAR estarán Leodán González y Richard Trinidad.