Colo Colo se vio duramente criticado por el precio de las entradas para el próximo Superclásico frente a la U. El valor más bajo para poder ir al Monumental será en la galería, la cual tendrá un costo de $16.500 pesos.

Ante esta situación, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a las quejas por los valores del encuentro.

“Nosotros mantuvimos el precio de las entradas del año pasado. Lo que hay aquí es un cobro de la tiquetera por el servicio y que anteriormente estaba incorporado en el precio”, declaró Mosa defendiendo los altos costos.

Cabe destacar que este precio varía en comparación al 2025, principalmente por el cobro adicional de parte de la tiquetera.

“Igual, hay que aclarar que, dentro de todo, nosotros tenemos las entradas más baratas, si comparamos”, cerró el mandatario, sacándose el peso de encima sobre las quejas.

Se viene una nueva edición del Superclásico

Los Albos buscarán imponer su juego frente a los Azules, quienes no vienen de una buena racha, ya que no han logrado sumar puntos en 2026.

¿Cuándo es juegan Colo Colo y la U?

El cacique deberá recibir a Universidad de Chile el próximo domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Encuentro válido por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026.

En síntesis