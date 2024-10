Aníbal Mosa alzó la voz por la denuncia que Universidad de Chile interpuso contra Colo Colo. El timonel de los albos no se guardó nada y le envió un feroz palo a los azules.

En los días previos a la discusión del conflicto en el Tribunal de Disciplina, el presidente de Blanco y Negro habló claro. Para él, hay que ganarse el título de campeón en la cancha.

Así lo manifestó el dirigente en conversación con ADN. Comenzó señalando: “no estamos preocupados para nada, creemos que los puntos se ganan o pierden en cancha”

Tras ello, Mosa inmediatamente continuó asegurando: “Eso es lo que ha ocurrido en los últimos partidos, así que nada, estamos tranquilos”.

En dicha línea, no quiso referirse al club contra el que se enfrentará en el Tribunal: ni siquiera lo mencionó. Y es que para él, es más importante velar por su institución antes que ver qué hacen los demás.

“A mí no me gusta referirme a los otros equipos, a mí como presidente del equipo más importante de este país lo que me concierne es estar concentrado y aplicado en nuestra institución. Nosotros preocupados de nosotros”, lanzó.

Fiel a su estilo, concluyó su mensaje con un picante mensaje en la recta final del torneo. “En este deporte se gana y se pierde en la cancha, ahí es donde se ven los gallos”, cerró.

El cierre del torneo

Cabe destacar que este caso se analizará el martes 29 de octubre en el Tribunal de Disciplina. Sin embargo, ello no quiere decir que la sentencia se emita inmediatamente. Podría esperar más de lo esperado.

Incluso se puede postergar y fijarse tras la penúltima fecha del torneo. En dicha jornada, Colo Colo y Universidad de Chile jugarán en paralelo: los albos contra Deportes Iquique y los azules ante Ñublense.

Mientras el equipo de Jorge Almirón recibirá a los norteños en el Estadio Monumental, el de Gustavo Álvarez irá hasta el Nelson Oyarzún de Chillán. Ambos duelos serán el domingo 3 de noviembre desde las 18:00 horas.