Continúa la teleserie protagonizada por Maximiliano Falcón en Colo Colo, quien se ausentó de la pretemporada en La Serena y su deseo sería salir del club, pese a tener contrato vigente hasta diciembre.

El defensa uruguayo se encuentra en su país y no regresó a Chile tras los días libres por las fiestas de fin de año. Mientras que su representante acercó una oferta del Inter Miami, la qe fue rechazada por el directorio de Blanco y Negro.

Y sobre todo esto habló este jueves el presidente de ByN, Aníbal Mosa, quien en medio de la presentación de Claudio Aquino entregó una actualización de lo que ha sucedido con el Peluca.

“Maximiliano Falcón, primero que nada, decir que es un jugador que tiene contrato vigente y esperemos se reintegre lo más rápido posible a los entrenamientos con sus compañeros”, comenzó diciendo el timonel albo.

Luego, explicó cómo fue la oferta que llegó por los servicios del Peluca, que habría sido de 1,8 millones de dólares por el 50% de su pase.

“Mientras conversábamos con Maximiliano que se reintegre, su representante nos hizo llegar una propuesta de salida por los servicios de Maximiliano. Esa propuesta la llevamos este día lunes, la analizamos, la conversamos y por unanimidad, tanto el directorio como el gerente deportivo y el gerente general, la encontramos insuficiente. Esa información se la hicimos llegar inmediatamente a través de nuestro gerente general, al representante Maximiliano Falcón. Eso es lo que ha ocurrido”, transparentó Mosa.

“Nosotros seguimos conversando con su representante, nos interesa que él se presente a los entrenamientos, porque él tiene contrato vigente. Es un jugador de Colo Colo, es un jugador muy querido también por la afición y todos sus compañeros y esperamos que se presente”, completó.

Maximiliano Falcón no volvió a Colo Colo tras las mediciones médicas y los primeros trabajos físicos previos a Navidad. (Foto: @colocolooficial)

¿Una contraoferta de Colo Colo?

En la misma línea, el empresario de origen sirio reveló que teniendo en cuenta el deseo del futbolista de 27 años, le enviaron a su agente las condiciones para que puedan presentar una nueva propuesta de salida.

“Nosotros recibimos una propuesta, esa propuesta la analizó el directorio, la encontró insuficiente y se le envió una propuesta al representante diciéndole en cuáles condiciones podría salir Maximiliano Falcón. Eso es”, adelantó.

Aníbal Mosa desmiente la supuesta presión de Maximiliano Falcón

En la instancia, el puertomontino también hizo uan especie de defensa a Falcón, ya que desmintió que el jugador esté presionando para pedir un aumento de sueldo.

“Lo quiero desmentir inmediatamente. Tanto Daniel (Morón) como yo estamos en las negociaciones y jamás nos han dicho queremos dos pesos más, 20 millones más, eso no es así. La intención de Maximiliano Falcón es salir del club para tener una nueva experiencia laboral en este caso. Pero no ha sido un chantaje de parte de él, ‘si no me suben el sueldo yo me voy’. Eso no es así, es falso”, finalizó Mosa.