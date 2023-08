Matías Fernández tendrá su despedida en el estadio Monumental el 14 de octubre. El mediocampista celebrará su gran carrera, donde brilló en Colo Colo para dar el salto al fútbol europeo con pasos en Villarreal, Sporting de Lisboa, Fiorentina y AC Milan.

Arturo Vidal fue compañero del volante en el Cacique, donde lograron dos títulos juntos en ese recordado plantel de Claudio Borghi. Además, compartieron por muchos años en la Selección Chilena, jugando juntos el Mundial de Sudáfrica de 2010 en el equipo de Marcelo Bielsa y lograron la Copa América 2015 en el elenco dirigido por Jorge Sampaoli.

Los dos jugadores mantienen una amistad hasta el día de hoy. De hecho, el King estará en el partido de despedida del futbolista. En su canal de Twitch, el jugador que se desempeña en Brasil estuvo repasando grandes momentos de su amigo, entre ellos la temporada 2006 en Colo Colo.

Allí el futbolista recordó cuando se enfrentaban ante la Universidad de Chile que tenía a Miguel Pinto en el arco. “Veía a Mati y se escondía. Era una hue… terrible, era como el cuco. La cagó”, expresó el futbolista del Athletico Paranaense en su canal de Twitch.

Matías Fernández le anotó a Miguel Pinto en los clásicos que Colo Colo disputó ante la Universidad de Chile (Foto: Photosport)

Arturo Vidal explica que las lesiones le cortaron la carrera a Matías Fernández

Arturo Vidal confiesa que mantiene constante charla con el futbolista. “Con Matías hablamos muy seguido. Me llama, lo llamo, somos muy amigos. Él me dice que las lesiones lo cagaron. Era una cosa de locos. Él podía jugar todos los días un partido y no le pasaba nada”.

El ex Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán, entre clubes, comenta que el 14 entró en un espiral de problemas físicos. “Llegó una edad que el hue… dice que se lesionó una, después otra, después no paró de lesionarse y nunca pudo salir de eso”.

Por último asegura que el mediocampista fue un profesional ejemplar en su carrera. “Se cuidaba. Matías es lo más sano que hay en el mundo. Come bien, descansa bien, es un profesional a morir. Y decía que no entendía por qué le pasaban esas cosas. Raro. Hizo una linda carrera el charrito”.