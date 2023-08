Juventus y Fiorentina se enfrentararon en Turín un jueves 13 de marzo de marzo de 2014 por los octavos de final ida de la UEFA Europa League. Lo especial de este cruce fue la presencia de cuatro chilenos en la titularidad en el compromiso disputado en la casa de la Vecchia Signora.

Por el lado del equipo bianconero fueron titulares Arturo Vidal y Mauricio Isla, mientras que por la Fiorentina marcaron presencia estelar David Pizarro y Matías Fernández.

El partido no estuvo exento de duelos en el campo de juego. Sin embargo, un tenso momento se vivió en el minuto 28 del compromiso. Arturo Vidal bajó a David Pizarro en el campo de juego y el árbitro, Bjorn Kuipers sancionó falta.

La situación continuió con el Fantasista que le dio una patada corta al King, quien reaccionó con un empujón. Entre medio también un diálogo entre los jugadores. El propio Vidal fue consultado en su canal de Twitch por ese encontrón de chilenos.

“Yo me acuerdo, pero el Mati no. El Mati tranquilizaba, el otro hue… se quiso pasar de listo, como ahí ya en Italia mi nombre era fuerte, ya era de los mejores en la Juventus. Entonces quiso hacerse guapito y no, con papá, no. Le salió el cuco con papá”, expresó el ex Juventus.

Arturo Vidal y David Pizarro tuvieron un encontrón por la UEFA Europa League (Foto: Getty)

En el encontró, Matías Fernández y Mauricio Isla, cumplieron el rol de calmar a sus compatriotas para que la situación no escalara a mayores. Poco más de un año después, los cuatro ganaron la Copa América con la Selección Chilena.

Arturo Vidal marcó gol clave en la llave

Aquel partido finalizó en igualdad 1-1 con goles precisamente de Arturo Vidal para el cuadro bianconero a los 3′ y Mario Gomez para el cuadro de Florencia a los 79′. En la revancha la Juve se impuso por 1-0 para quedarse con la clasificación a cuartos de final de la UEFA Europa League