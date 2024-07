Esta noche Colo Colo jugará un partido amistoso con Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue a las 20:00 horas. El cuadro popular viajó esta mañana a la Región de Los Lagos, donde estuvo incluido Arturo Vidal.

El King sumará algunos minutos ante los Hijos del Temporal, considerando que el domingo enfrentarán a Unión Española en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024.

Y en el Aeropuerto de Santiago, el volante de 37 años conversó con los medios de comunicación, ocasión en que se refirió al mercado de fichajes y la posible llegada de un nuevo refuerzo, donde la principal carta es Mauricio Isla.

“No estamos preocupados de los refuerzos, llegó un delantero de primer nivel (Javier Correa) que eso nos deja muy tranquilos. Era lo que todo el mundo quería. Ya los demás refuerzos, un lateral o un central, no son tan importantes como un delantero. Si el entrenador los necesita, seguramente llegarán”, expuso.

Arturo Vidal le da el visto bueno a Mauricio Isla en Colo Colo

Respecto al nombre de Mauricio Isla, Vidal aprobó su arribo al cuadro popular, pero también hizo énfasis en que el equipo está muy fuerte.

“Si se da, sería espectacular, pero el equipo está muy bien. Claramente si llega el Huaso tiene mucha experiencia, jerarquía, ayudaría mucho. Y si no llega, el equipo está súper fuerte, porque nuestro problema el primer semestre, creo que siempre dominábamos todos los aprtidos, pero nos faltaba gol”, comentó.

Colo Colo intenta el fichaje de Mauricio Isla que pertenece a Independiente de Avellaneda. (Foto: Daniel Jayo/Getty Images)

Descartó contactos con Mauricio Isla y Matías Catalán

En la instancia, descartó haber conversado con sus ex compañeros de la Selección Chilena, quienes han sonado en este mercado para reforzar al Eterno Campeón.

“No he hablado con Isla, no he hablado con (Matías) Catalán, con nadie. He hablado solo con mis compañeros, que nos vemos todos los días”, cerró el ídolo albo.