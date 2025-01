Maxi Falcón finalmente no seguirá en Colo Colo tras cuatro años de carrera con el “Cacique”. El zaguero uruguayo partirá al Inter de Miami, donde compartirá camarín con nada más ni nada menos que el mismísimo Lionel Messi.

La molestia se ha hecho sentir por parte de todo el entorno albo. Tanto dirigentes como cuerpo técnico y el plantel, han expresado su sentir debido a lo ocurrido con el “Peluca”, quien mostró una actitud de rebeldía y no se presentó a la pretemporada junto a sus compañeros.

El jugador habría tomado esta medida debido a la negativa de la dirigencia, quienes no aceptaron la primera oferta del cuadro de David Beckham. Sin embargo, ante la presión del defensor y su representante, sumado a lo tenso que se tornaron las relaciones, decidieron aceptar la segunda propuesta del equipo de la MLS.

Arturo Vidal fue uno de los que alzó la voz tras confirmarse la partida de Maxi Falcón. Escueta pero categóricamente, el “King” dijo: “No sé nada. Pero estoy feliz por la llegada del nuevo compañero que tenemos”. Lo anterior, lo dijo luego de que Daniel Arrieta de TNT Sports le preguntase por la salida del “Peluca”.

Arturo Vidal molesto con Maxi Falcón

Este lunes, Vidal ya había dado su parecer por la situación que estaba ocurriendo con el “Peluca”. Allí, el volante de Colo Colo fue tajante: “no he conversado con él, ninguno del equipo ha conversado, es un tema delicado que afecta mucho. Me hubiese gustado que estuviera acá, tiene contrato“.

Arturo Vidal no se hizo drama con la salida de Falcón y le pegó feroz desconocida (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

“Pero más allá no quiero hablar porque este tema me está molestando mucho, porque los jugadores tienen que respetar a los compañeros, respetar a la institución, acá lo más importante es Colo Colo, los jugadores pasan, los entrenadores pasan, pero hay que defender a Colo Colo y eso me tiene molesto“, cerró.

Finalizada la teleserie del jugador, ahora los albos recibirán una cuantiosa cifra para ensanchar sus arcas. Son USD $2.5 millones los que recibe el “Cacique” por el traspaso de Falcón, quedándose además con el 15% de su carta por una posible futura venta.