Este jueves hubo una gran sorpresa en el Estadio Monumental, ya que Arturo Vidal anunció que llegará a la pantalla grande con una serie biográfica sobre su exitosa carrera, la que estará enfocada en su regreso a Colo Colo.

El King citó a los medios a una conferencia de prensa en Macul donde reveló el trabajo cinematográfico del que será protagonista, el que tendrá cuatro capítulos y contará con la participación de grandes estrellas del fútbol mundial

Todo comenzará con sus inicios en el cuadro popular, luego la trayectoria en Europa donde fue campeón con la Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán; el tercer episodio estará dedicado a los títulos con la Selección Chilena y el último capítulo contará los pormenores de su vuelta a casa.

Arturo Vidal entrega detalles de su serie biográfica

En la instancia, el volante de 37 años contó por qué decidió realizar este proyecto y cómo será su rodaje. Se espera que su estreno pueda ser en 2026.

“Es un proyecto que me encantó porque lo puedo contar yo y voy a contar lo que ha pasado realmente. No va a ser nada ficticio, todo va a ser real. Lo que propusieron me encantó y creo que es el momento de que acá en Chile conozcan realmente cómo es Arturo Vidal, cómo inició, lo que pasó en Europa y la vuelta. Ojalá la gente lo pueda disfrutar y esto salga a la mejor forma”, comenzó diciendo Vidal.

“Llega en un momento preciso. Quería hacerlo antes de terminar mi carrera porque todos lo hacen después y la gente se olvida un poco. Ahora que estoy en buen nivel, estamos en un año muy importante en Colo Colo, tenemos muchos objetivos que queremos ganar y creo que es el momento preciso para contarla”, completó.