Este miércoles Colo Colo disputa su último partido amistoso de pretemporada en el marco de la Serie Río de La Plata, torneo de verano que se lleva a cabo en Uruguay y en el que el Cacique participa por tercer año consecutivo.

Esta jornada, el cuadro popular enfrenta a Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo, donde los albos no contarán con su principal figura.

Así es, porque por segundo compromiso consecutivo quedará fuera de la citación Lucas Cepeda, esto como medida de prevención ante su inminente venta al Elche de España.

El equipo de La Liga habría ofertado cuatro millones de dólares por el extremo de 23 años, quien desea dar el gran salto al fútbol europeo. Por lo mismo, este jueves 22 de enero se reunirá el directorio de Blanco y Negro para definir su salida.

Hasta que no se tome una decisión final al respecto, el futbolista no será tenido en cuenta para prevenir lesiones que frustren el negocio. Aunque el seleccionado nacional sigue concentrado con la delegación colocolina en el país oriental.

Lucas Cepeda vuelve a quedar al margen en Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Peñarol?

El partido amistoso entre el Cacique y el Manya se jugará este miércoles 21 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo.

En síntesis