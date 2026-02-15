Este domingo se remeció todo Colo Colo con la noticia del impactante fallecimiento de Carlos Cortés, quien era uno de los nueve directores de Blanco y Negro, representante del bloque Vial-Ruiz Tagle.

El abogado se encontraba con su familia vacacionando en Chiloé, pero esta mañana sufrió un infarto que le provocó la muerte. Si bien trasladado a un centro asistencial, el personal médico no le pudo salvar la vida.

El deceso fue confirmado por diversas fuentes, incluso su compañero en el directorio, Alfredo Stohwing, dio las primeras declaraciones a La Tercera.

“Carlos Cortés era un gran colocolino, muy inteligente y apasionado”, dijo el ex presidente de ByN.

El acotado comunicado de Colo Colo

Pero faltaba la versión oficial de la institución alba a través de las cuentas oficiales de Colo Colo, la que llegó por medio de un acotado mensaje de condolencias en la red social X (ex Twitter).

“Como club, lamentamos el sensible fallecimiento del director de Blanco y Negro, Carlos Cortés Guzmán. Desde Colo-Colo enviamos nuestras condolencias a toda la familia y los acompañamos en su pena”, publicaron desde el Estadio Monumental.

Captura del comunicado de Colo Colo.

Cabe recordar que Cortés fue un férreo opositor a la administración del actual presidente de la sociedad anónima, Aníbal Mosa, quien sucedió a Stohwing en 2024.

Incluso, el año pasado protagonizaron un duro enfrentamiento en una reunión de directorio, que terminó con una denuncia en su contra por agresiones físicas.

Pese a las diferencias del fallecido director con la actual administración, esta noche se realizará un minuto de silencio en la previa del partido de Colo Colo contra Unión La Calera, por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, que se juega desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

