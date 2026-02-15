Este domingo Colo Colo enfrenta a Unión La Calera en el cierre de la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique busca su segunda victoria cosnecutiva en el Estadio Monumental.

Pero al frente están los Cementeros que vienen con puntaje perfecto y que le han hecho las cosas difíciles al cuadro popular en el primer tiempo, en que se fueron al descanso con un empate 0-0 en Macul.

En la primera parte, los hinchas albos se han expresado a través de redes sociales, sumado a los casi 30 mil espectadores que llegaron a La Ruca, quienes apuntaron a una de las figuras del Eterno Campeón.

El más criticado ha sido el delantero Javier Correa, quien está enemistado con la parcialidad colocolina por sus provocaciones y mensajes confrontacionales, sumado a que esta jornada no fue influyente.

Como si fuera poco, salió lesionado a los 24 minutos de la primera etapa, siendo reemplazado por el juvenil Leandro Hernández. Esto colmó la paciencia de los cibernautas colocolinos.

“Siempre se desgarra, tiene las patas hechas de plasticina”; “Hay que deshacerse a mitad de año de Correa”; “Qué pasó ahora Correa, siempre pasa algo”; “Correa más lesiones que goles”; “Cada dos partidos se lesiona”, fueron parte de los comentarios que se pudieron leer en X (ex Twitter).

Revisa a continuación algunos de los comentarios:

En síntesis