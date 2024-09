Arturo Vidal siguió el superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors. El King está atento al rival de Colo Colo en los cuartos de final vuelta por la Copa Libertadores 2024.

Sin embargo, el mediocampista también tiene su coranzoncito Xeneize, de hecho, hace un tiempo coqueteó con un posible fichaje al club, el que finalmente no se concretó.

El King vivió con decepción el tanto del 1-0 del equipo de Marcelo Gallardo marcado por Manuel Lanzini en el minuto 20 de compromiso. En su transmisión en vivo en Kick se le pudo ver como se llevó las manos a la cabeza.

“Yo no había visto jugar a Boca hace tiempo. Encuentro que está muy duro Boca, no sé, parece que el pronóstico que di yo… me imaginaba otro Boca, lo tengo que decir”, señaló el King en su streaming.

El futbolista se llevó las manos a su cara, dejando de manifiesto el lamento por la situación.

Vidal está concentrado en el partido de Colo Colo ante River Plate que se jugará el martes a las 21:30 en el estadio Monumental de Santiago por los cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores.