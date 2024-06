El mediocampista argentino-chileno Luciano Cabral fue una de las grandes figuras de Coquimbo Unido y de la primera rueda del Campeonato Nacional 2024, lo que ha hecho que varios clubes nacionales y del extranjero se hayan interesado en él.

El futbolista que fue seguido de cerca por Ricardo Gareca para la Selección Chilena está siendo fuertemente pretendido por el Grupo Pachuca y Colo Colo, quienes se pelean palmo a palmo peleando sus servicios.

Cabe consignar que los Albos tienen la chance de inscribir refuerzos hasta el día hábil anterior a la fecha 19 del Torneo Nacional.

Daniel Arrieta, reportero de TNT Sports, en el programa Pelota Parada lanzó nueva información sobre lo que puede ser el futuro cercano del futbolista de 29 años.

“Todo apunta a que hoy está más cerca el Grupo Pachuca de quedarse con el jugador. Yo les decía que el nombre de Cabral está en la carpeta de Colo Colo, pero la información que me dan esta jornada es que es difícil que llegue y me dicen textual que no va Colo Colo y se está haciendo todo para que vaya a Everton”, enfatizó.

La verdad es que el nacido en Mendoza actualmente se encuentra de vacaciones junto a su familia y a la vuelta a Chile tomará una decisión final sobre su futuro.

LOS NÚMEROS DE LUCIANO CABRAL EN COQUIMBO UNIDO

Luciano Cabral ha disputado 52 partidos con la camiseta de Coquimbo Unido, donde totaliza siete goles y seis asistencias,