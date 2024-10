En esta jornada el jugador de Colo Colo, Carlos Palacios tendrá un día clave sobre lo que será su presencia dentro de la Selección Chilena para los duelos claves ante la Selección de Brasil y Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

La ‘Joya’ enciende las alarmas para el equipo de Ricardo Gareca pensando en esta doble jornada crucial, en la que tras un duro golpe que recibió por parte del jugador de Audax Italiano, Gastón Gil Romero, su presencia podría correr peligro.

Según informaron en Radio ADN tras el triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano, en esta jornada el jugador del ‘Cacique’ sería sometido a estudios para conocer la gravedad del golpe que recibió y si esta no le será un impedimento para estar al 100% para esta doble fecha.

En las próximas horas se deberían dar a conocer noticias sobre esta situación, en la que el jugador del ‘Cacique’ ilusiona con decir presente en la Selección Chilena, ya que finalizado el encuentro ante Audax, no puso en duda su presencia.

Palacios tuvo una gran actuación ante Audax Italiano | Foto: Photosport

“Yo voy a ir a la selección, como siempre lo he hecho. Feliz y contento, a disfrutar, a representar el país, para eso me nominan. Mañana (hoy) estoy allá. Ahora me toca descansar, celebrar con mi familia, recuperarme y vamos a ir a la selección a ganar”, declaró.

Ahora, Carlos Palacios espera poder no tener problemas tras la dura infracción que recibió ante Audax Italiano y estar presente en la Selección Chilena, en la que podría tener un importante protagonismo en el equipo de Ricardo Gareca.